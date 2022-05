No Man's Sky présente sa septième Expédition, Léviathan

L'Expédition Léviathan dans No Man's Sky

Depuis quelques mois, les joueurs de No Man's Sky profitent, en plus des mises à jour de contenu, d'expéditions, lesquelles permettent d'ajouter un peu plus de rejouabilité et, surtout, des activités originales, diverses et variées, toujours avec la possibilité de récupérer des récompenses uniques. Pour ce mois de mai et juin 2022,. Vous devrez explorer et récupérer différents items, des fragments de mémoire, générés de manière procédurale. Si vous mourez, tout est à refaire. Pour faire face à cette difficulté, les joueurs pourront collaborer pour avancer plus rapidement. En outre, la communauté pourra aider Polo dans ses recherches sur les manifestations particulières de la boucle, ce qui permettra de rendre les fragments de mémoire plus forts.Vous l'aurez compris, compte tenu du nom, durant cette aventure,. Vous devrez percer tous les secrets pour échapper à la malédiction.Plusieurs récompenses seront offertes aux joueurs qui réussissent à terminer cette nouvelle Expédition, qui est loin d'être évidente. Tous les détails peuvent être retrouvés sur le site officiel No Man's Sky est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Une version Switch a également été annoncée, et doit sortir d'ici peu de temps. La dernière mise à jour, Outlaws , a apporté une pléthore de nouveautés, dont un aspect de piraterie.