No Man's Sky Outlaws : Détail de la mise à jour

Détail de la mise à jour Outlaws

Possibilité d'augmenter la capacité du stockage d'un vaisseau grâce à un inventaire de fret de grande capacité.

Ajout d'une physique réaliste pour les tissus, comme les capes et les capuches.

Le pilotage automatique peut être activé en combat (à activer dans les menus).

De nouvelles missions en rapport avec mes systèmes hors-la-loi.

Les pirates n'hésiteront pas à s'attaquer aux colonies. De nouveaux événements et combats s'offrent aux joueurs, avec de belles récompenses à la clé.

Comme il fallait s'y attendre, à la suite du teasing de Sean Murray ces derniers jours . Celle-ci améliore de nombreux points et ajoute quelques fonctionnalités inédites, comme toujours. Nous vous proposons un petit retour sur les points les plus importants, afin de ne pas être perdu lorsque vous vous replongerez dans No Man's Sky.Dans un premier temps, une nouvelle faction a été implantée, les hors-la-loi., lesquels possèdent leur propre marché pour les articles de contrebande, leurs propres agents de missions, et bien plus encore... Il sera d'ailleurs possible de tirer bénéfice de ces nouveaux articles, en les revendant à prix d'or dans les systèmes réglementés.. D'ailleurs, une nouvelle catégorie arrive, avec les vaisseaux solaires, dotés de technologies uniques, pouvant être trouvés partout dans l'univers. En outre, l'arrivée d'une frégate dans le ciel, et des cargos, a aussi été revue. Les combats étant au centre de cette mise à jour, nous aurons également la possibilité de former un escadron, qui nous accompagnera tout au long du voyage et nous aidera en cas de combat. Cette escouade pourra être améliorée, notamment en ajoutant certaines compétences, ou en recrutant de nouveaux membres. Enfin, dernier point à ce sujet, la flotte de navires passe de six à neuf au maximum.Pour le reste, voici une liste non exhaustive des ajouts et modifications apportés :Enfin, pour conclure, sachez que la nouvelle Expédition, la sixième, arrivera assez vite et mettra en avant les pirates. Cette nouvelle aventure narrative vous demandera de partir à la recherche d'un trésor.. Le patch notes est à retrouver sur le site officiel pour tous les détails.