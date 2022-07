No Man's Sky présente Endurance, sa nouvelle mise à jour

Les détails de la mise à jour Endurance

et apporte, encore, son lot d'améliorations. Bien qu'il ne s'agisse pas de la mise à jour la plus importante, elle ravira sans aucun doute celles et ceux qui possèdent des cargos, puisque ces derniers peuvent être personnalisés dans le but d'être bien plus complets.Ainsi, cette mise à jour permet de, dans le but de les organiser comme vous le voulez. Vous pourrez notamment y, mais aussi des PNJ, des membres d'équipage, comme des ingénieurs, des biologistes ou des techniciens, qui vous donneront quelques informations. Vous pourrez construire une multitude de choses dans vos cargos etL'esthétique et l'organisation pourront se faire selon vos envies, en aménageant des couloirs vitrés, des passerelles ou encore des ponts. En bref,. D'ailleurs, pour rester dans le thème des frégates, les joueurs auront plus de chances de tomber sur des frégates organiques en explorant l'univers.. De nouveaux champs d'astéroïdes pourront être croisés, pour un rendu plus « réaliste », alors que le scanner du vaisseau pourra dorénavant localiser les astéroïdes riches en carburant en cas de besoin rapide. Enfin, pour conclure, nouvelle expédition, nommée Polestar, est disponible. Il ne sera pas nécessaire d'attendre la fin pour récupérer les récompenses pour cette fois, précise Hello Games. Si vous souhaitez connaître tous les détails de la mise à jour, vous pouvez vous rendre sur le site officiel No Man's Sky , qui va célébrer son sixième anniversaire en août, est disponible sur PC, PlayStation et Xbox. Il fera son arrivée sur Nintendo Switch au mois d'octobre de cette année . Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :