No Man's Sky : La mise à jour Origins annoncée

Comme prévu selon les plans communiqués par Hello Games . Il y a quatre ans, le studio annonçait la mise à jour « Foundation » avec comme promesse qu'il s'agissait du « début de quelque chose ». Origins, le nom de la prochaine mise à jour, vient compléter ce « quelque chose »,Ce nom n'a pas été choisi au hasard,, et que « No Man's Sky continue d'évoluer et de grandir ».Toutes ces nouveautés, celles de ces dernières années et celles à venir, arrivent dans le but de faire plaisir à la communauté de No Man's Sky qui aime recevoir ce contenu inédit, et qui possède un gros appétit selon le studio, malgré le fait que ce dernier reste parfois de longues semaines silencieux.Aucun détail sur la mise à jour n'a pour le moment été communiqué,. Les informations seront communiquées à ce moment, que nous ne manquerons pas de vous relayer.