No Man's Sky : L'Expédition Exobiology, la cinquième, est disponible

Une nouvelle Expédition est disponible pour les joueurs de No Man's Sky, laquelle propose une expérience plus apaisante que les dernières, sans ennemi apparent.. Vous serez cependant accompagné par un compagnon bipède imposant. Vous devrez alors explorer avec votre nouvel ami, dans le but de trouver de la nourriture et découvrir de nouvelles espèces animales, et vous en occuper.D'ores et déjà disponible, cette Expédition devrait se tenir au moins jusqu'à la fin du mois de mars, ce qui vous laisse le temps de la terminer, afin de bénéficier des récompenses. Vous pourrez, entre autres, récupérer un échappement pour le jetpack (un nouvel effet visuel), un poster thématique pour décorer votre base, une armure pour votre compagnon et bien d'autres choses.Comme toujours, lorsque vous lancerez une Expédition, vous commencerez une nouvelle sauvegarde pour débarquer sur la même planète que tous les autres joueurs. Une fois terminée (nous n'avons pas encore de date), la progression sera compatible avec vos sauvegardes normales, afin de récupérer toutes les récompenses., qui vient d'accueillir la mise à jour Sentinel , reste pour rappel disponible sur PC, PlayStation et Xbox. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :