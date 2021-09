No Man's Sky : Cinq ans après, le jeu obtient des critiques « très positive »

PC → 14,99 € au lieu de 54,99 €, soit 73 % de réduction.

En 2016, lorsqueest sorti, moult joueurs l'attendaient avec impatience, compte tenu des promesses qu'avait faites Sean Murray, créateur du jeu. Malheureusement, ces derniers avaient très vite déchanté,. Hello Games et ses équipes ont donc travaillé pour améliorer la qualité du jeu et ont, dans les mois qui ont suivi, commencé à publier des mises à jour majeures.Cinq ans plus tard, après un long chemin parcouru,, notamment suite aux ajouts de FRONTIERS , dernière mise à jour en date, puisque les utilisateurs n'ont pas hésité à noter très positivementsur Steam. De ce fait, les évaluations que nous pouvons voir sur la page du titre sont maintenant « plutôt positives » en les comptabilisant toutes, mais surtout,Naturellement, il aurait été préférable que la qualité et les promesses soient au rendez-vous dès la sortie du titre, mais force est de constater que les développeurs ont fait de leur mieux pour se racheter auprès des joueurs ayant soutenu le projet, qui ont finalement été déçus. Bien que le contenu soit très conséquent actuellement, avec l'arrivée récente des colonies ou encore des expéditions,Rappelons queest disponible sur PC, PlayStation et Xbox. Si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, sachez que vous pouvez vous le procurer à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming sur les plateformes suivantes :