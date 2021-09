No Man's Sky présente FRONTIERS, sa mise à jour majeure et ambitieuse

Mise à jour FRONTIERS dans No Man's Sky

Annoncé au début de ce mois d'août,et Sean Murray vient de nous communiquer tous les détails. Qualifiée de pièce manquante par son créateur, nous comprenons mieux ce qu'il a voulu dire par là, étant donné que les activités seront encore plus nombreuses et intéressantes, ajoutant un nouvel objectif à celles et ceux qui aiment parcourir la galaxie.La chose la plus importante qu'apporteest sans aucun doute, dont vous pourrez devenir le dirigeant. Cela vous demandera d'effectuer de nombreuses tâches, comme la faire grandir, résoudre les divers conflits, mais aussi partir en quête de ressources pour qu'elle se développe du mieux possible. Il faudra également se montrer protecteur, puisque les colonies sont susceptibles d'avoir des ennemis qui viendront les attaquer.Vous pouvez trouver ces colonies, regroupant des aliens de toutes sortes, dans les systèmes habités partout dans l'univers. Lorsque vous aurez trouvé celle qui vous correspond le mieux,Naturellement, pour vous encourager,Mais ce n'est pas tout, puisque. Le menu a été totalement revu, pour être plus clair (avec de nouveaux items qui arrivent avec les colonies). La prévisualisation a aussi été modifiée, pour que cela soit plus intuitif, de même que la rénovation qui n'a jamais été aussi facile. Côté destruction, nous avons aussi le droit à quelques améliorations visuelles, notamment dans l'animation. Moult autres améliorations ont été effectuées. Vous pouvez retrouver tous les détails sur le site officiel Enfin, aveclance aussi sa troisième Expédition, nommée Cartographers, laquelle demandera aux joueurs, qui débuteront tous à bord d'un vaisseau unique, d'explorer en profondeur un monde dangereux, à cause de la planète Gisto Major.Il s'agit probablement de l'une des mises à jour les plus importantes de ces derniers mois, étant donné que les colonies vont apporter une multitude de nouveautés et un vent de fraicheur. Si vous ne possédez pas encoreet que cela vous donne envie, sachez que notre partenaire