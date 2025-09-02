No Man's Sky boucle la boucle et signe sa meilleure performance depuis sa sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 septembre 2025 à 15h43
Neuf ans après un lancement désastreux, No Man's Sky vit sa véritable rédemption. La mise à jour anniversaire Voyagers a fait exploser le nombre de joueurs actifs, atteignant un record post-lancement.
No Man's Sky boucle la boucle et signe sa meilleure performance depuis sa sortie
Lorsque No Man's Sky est sorti en 2016, Hello Games a essuyé l'une des plus grosses polémiques de l'industrie. Promesses non tenues, contenu limité, critiques virulentes, le jeu semblait voué à disparaître. Mais au fil des années, Sean Murray et son équipe ont multiplié les mises à jour gratuites, enrichissant progressivement l'expérience jusqu'à en faire l'un des titres les plus respectés du paysage vidéoludique. Avec Voyagers, l'arc de rédemption est désormais complet et les joueurs viennent d'établir un record.

Voyagers, une mise à jour qui change tout

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La mise à jour anniversaire Voyagers a introduit des nouveautés massives, avec la construction de vaisseaux personnalisés, l'exploration libre en dehors de son cockpit dans l'espace, de nouvelles mécaniques multijoueur et encore plus de possibilités pour créer et partager son univers. Plus qu'une simple mise à jour, Voyagers a été perçue comme une réinvention du jeu, confirmant la capacité de Hello Games à surprendre encore après presque une décennie de mises à jour.

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Un record de fréquentation historique

Le résultat ne s'est pas fait attendre, puisque selon les données récentes, No Man's Sky est passé de quelques milliers de joueurs simultanés sur 24 heures à plus de 98 200, frôlant la barre des 100 000. C'est la plus forte hausse depuis le lancement en 2016. Le jeu n'avait atteint un tel niveau qu'une seule fois depuis, en 2018, avec la mise à jour Next (97 723). La mise à jour Voyagers dépasse donc tout ce qui avait été réalisé auparavant en termes de regain d'intérêt et permet à No Man's Sky de signer sa meilleure performance depuis la sortie, de quoi faire plaisir à Hello Games.

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No Man's Sky n'a jamais été aussi populaire depuis sa sortie, il y a neuf ans.

Un studio passé de paria à modèle

Ce succès illustre un retournement de perception spectaculaire. Autrefois conspué, Hello Games est désormais cité en exemple pour sa constance et son honnêteté. Chaque mise à jour gratuite a consolidé la confiance des joueurs, transformant la rancune en admiration. Aujourd'hui, Sean Murray est attendu comme une rockstar, et la moindre information concernant le prochain projet du studio, Light No Fire, provoque déjà une vague d'enthousiasme.

Et après ?

Hello Games ne donne aucun signe de ralentissement. Même si Light No Fire est en développement actif, le studio a promis de continuer à enrichir No Man's Sky et certains des ajouts, comme ceux de la dernière mise à jour, profiteront à ce nouveau jeu. Avec une communauté plus forte que jamais, le jeu pourrait encore atteindre une nouvelle popularité durable, renouant avec le niveau de hype de son lancement. Prochain objectif, battre le record du nombre de joueurs simultanés, établi à 212 613, ce qui ne sera pas une mince affaire.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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