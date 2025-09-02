No Man's Sky boucle la boucle et signe sa meilleure performance depuis sa sortie

Neuf ans après un lancement désastreux, No Man's Sky vit sa véritable rédemption. La mise à jour anniversaire Voyagers a fait exploser le nombre de joueurs actifs, atteignant un record post-lancement.

Voyagers, une mise à jour qui change tout

Un record de fréquentation historique

No Man's Sky n'a jamais été aussi populaire depuis sa sortie, il y a neuf ans.

Un studio passé de paria à modèle

Et après ?

PC → 14,99 € au lieu de 59 €, soit 75 % de réduction.

→ Xbox → 16,89 € au lieu de 50 €, soit 66 % de réduction.

→ PlayStation Carte PSN 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Lorsqueest sorti en 2016, Hello Games a essuyé l'une des plus grosses polémiques de l'industrie. Promesses non tenues, contenu limité, critiques virulentes,. Mais au fil des années, Sean Murray et son équipe ont multiplié les mises à jour gratuites, enrichissant progressivement l'expérience jusqu'à en faire. Avec Voyagers, l'arc de rédemption est désormais complet et les joueurs viennent d'établir un record.La mise à jour anniversaire Voyagers a introduit des nouveautés massives, avec la construction de, l'exploration libre en dehors de son cockpit dans l'espace, de nouvelles mécaniques multijoueur et encore plus de possibilités pour créer et partager son univers. Plus qu'une simple mise à jour,, confirmant la capacité de Hello Games à surprendre encore après presque une décennie de mises à jour.Le résultat ne s'est pas fait attendre, puisque selon les données récentes,. C'est la plus forte hausse depuis le lancement en 2016. Le jeu n'avait atteint un tel niveau qu'une seule fois depuis, en 2018, avec la mise à jour Next (97 723). La mise à jour Voyagers dépasse donc tout ce qui avait été réalisé auparavant en termes de regain d'intérêt et permet à No Man's Sky de signer sa meilleure performance depuis la sortie, de quoi faire plaisir à Hello Games.Ce succès illustre un retournement de perception spectaculaire. Autrefois conspué, Hello Games est désormais cité en exemple pour sa constance et son honnêteté. Chaque mise à jour gratuite a consolidé la confiance des joueurs, transformant la rancune en admiration. Aujourd'hui, Sean Murray est attendu comme une rockstar, et la moindre information concernant le prochain projet du studio,, provoque déjà une vague d'enthousiasme.Hello Games ne donne aucun signe de ralentissement. Même siest en développement actif, le studio a promis de continuer à enrichir No Man's Sky et certains des ajouts, comme ceux de la dernière mise à jour, profiteront à ce nouveau jeu. Avec une communauté plus forte que jamais,, renouant avec le niveau de hype de son lancement. Prochain objectif, battre le record du nombre de joueurs simultanés, établi à 212 613, ce qui ne sera pas une mince affaire.reste pour rappel disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :