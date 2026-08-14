Le suivi de No Man's Sky n'est pas près de s'arrêter

Alors que Hello Games travaille activement sur son prochain projet, Sean Murray s'est confié sur l'avenir de No Man's Sky. Si une fin de développement est inévitable, l'équipe puise son inspiration dans la nostalgie pour continuer à enrichir son univers spatial avec de nouvelles mises à jour massives.

No Man's Sky fête ses dix ans, et s'il a pour l'occasion déjà annoncé sa prochaine mise à jour, il est légitime de se poser la question suivante : quand Hello Games arrêtera les mises à jour de contenu ? D'autant qu'un projet très ambitieux est également en développement, Light No Fire. Il n'y a pour le moment pas de réponse précise, bien que le studio sache qu'il faudra un jour passer à autre chose.

Une fin programmée mais toujours repoussée

Le cofondateur du studio Hello Games a récemment pris la parole lors d'une entrevue accordée à GamesRadar pour aborder le dixième anniversaire de son célèbre jeu de survie spatiale. Bien que les développeurs soient très occupés par Light No Fire, ils n'ont pas encore abandonné leur titre phare. Toutefois, Sean Murray a admis de manière très lucide qu'il y a probablement une date de fin pour le nouveau contenu de No Man's Sky. Il précise cependant que s'il avait dû répondre à cette question il y a cinq ans, il aurait pensé que cette limite était déjà franchie. La longévité du titre surprend donc ses propres créateurs.

















La motivation de l'équipe à poursuivre le développement repose sur une véritable passion pour le suivi des jeux vidéo sur le long terme. Sean Murray a notamment évoqué la mise à jour du trentième anniversaire du jeu Quake, développée par MachineGames. Ce retour aux sources a profondément marqué le créateur britannique, qui y voit une démarche noble et inspirante pour l'industrie du divertissement numérique.

J'ai vu MachineGames sortir une mise à jour pour Quake avec de nouveaux niveaux. J'étais un grand fan de Quake à sa sortie. Ce fut l'une de mes véritables inspirations pour me lancer dans la création de jeux. Je vois que c'est un jeu vieux de trente ans, et ils sortent de nouveaux niveaux, et je pense qu'il y a des gens qui regarderaient cela et diraient : quel est le but ? Pourquoi ont-ils fait cela ? Pour moi personnellement, je trouve cela tellement cool et joyeux.

Cette philosophie se reflète directement dans les plans actuels de Hello Games. Le studio a d'ores et déjà confirmé qu'il travaillait sur une énième mise à jour massive pour No Man's Sky, sobrement intitulée Cosmos. Bien que les détails précis restent encore mystérieux, ce nom évocateur laisse présager des projets ambitieux concernant les systèmes de voyage spatial du jeu. Les joueurs peuvent s'attendre à une refonte ou à des ajouts majeurs dans la façon d'explorer la galaxie.

Une année déjà riche en contenu

L'année en cours a déjà été particulièrement généreuse pour les explorateurs virtuels. En mai dernier, le titre a reçu une mise à jour majeure baptisée The Swarm. Cette dernière a introduit ce qui est probablement la plus grande expédition jamais vue dans le jeu, proposant une campagne à durée limitée où les voyageurs devaient coopérer en équipes de trois pour affronter des menaces inédites. L'aspect multijoueur a ainsi été fortement mis en avant.

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Avant cela, l'univers s'était enrichi avec la mise à jour Xeno Arena, intégrant des combats de créatures au tour par tour. Ces nouvelles mécaniques de jeu permettent aux utilisateurs de collecter des espèces à travers l'univers et de les faire s'affronter. Il est même possible de les modifier génétiquement pour améliorer leurs statistiques. Enfin, le mois de février avait été marqué par l'arrivée du module Remnant, offrant un nouvel outil capable de manipuler de larges objets magnétisés ainsi que les drones sentinelles.

No Man's Sky va donc connaître sa quatrième mise à jour majeure en 2026, et le studio ne semble pas prêt à s'arrêter, ce qui est une excellente nouvelle pour la communauté.

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