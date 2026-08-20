No Man's Sky : Sean Murray l'avoue, sans les joueurs, les mises à jour auraient cessé

Dix ans après son lancement tumultueux, No Man's Sky continue de fasciner. Sean Murray, le patron de Hello Games, s'est récemment confié sur cette longévité exceptionnelle. Il explique pourquoi le studio continue d'abreuver les joueurs de contenu gratuit aujourd'hui.

Dix ans de développement, des dizaines d'extensions gratuites et une communauté toujours aussi fidèle. L'histoire de No Man's Sky est unique dans l'industrie vidéoludique. Alors que le modèle du jeu service traverse une crise majeure, le titre de Hello Games fait figure d'exception. Sean Murray, le fondateur du studio, a pris le temps de faire un bilan sur cette décennie de travail acharné et sur les raisons qui poussent son équipe à poursuivre l'aventure dans un entretien avec GamesRadar.

Le soutien indéfectible de la communauté

Si No Man's Sky reçoit encore des mises à jour massives en 2026, c'est avant tout grâce aux joueurs. Contrairement aux jeux service traditionnels, le titre ne repose pas sur des microtransactions ou des passes de combat. Tout le contenu additionnel est offert, un modèle économique qui ne tient que par l'engagement constant de la base de joueurs.

















Sean Murray est très clair sur ce point. Sans cette fidélité, le développement aurait probablement cessé depuis longtemps.

Honnêtement, si les gens ne jouaient pas à No Man's Sky, je ne pense pas que nous voudrions faire des mises à jour. Je ne pense pas que la motivation serait là. Évidemment, si personne ne joue à votre jeu, cela ne sert à rien, n'est-ce pas ?

Il rappelle également que les premiers jours qui ont suivi la sortie ont été particulièrement difficiles. À l'époque, la priorité n'était pas d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, mais bien de répondre aux critiques et de corriger les problèmes. La consigne donnée à l'équipe était simple : imaginer la personne qui adorerait le jeu et tout faire pour l'améliorer pour elle.

Une industrie obsédée par l'éphémère

Aujourd'hui, No Man's Sky se maintient confortablement dans le top 150 des jeux les plus joués sur Steam. Une performance remarquable qui permet à Hello Games de travailler sereinement. Sean Murray se dit d'ailleurs extrêmement chanceux de pouvoir bénéficier de cette liberté créative dans un climat économique tendu pour les créateurs de jeux vidéo.

Il porte un regard critique sur la tendance actuelle du marché, qui pousse souvent à consommer rapidement une œuvre avant de passer à la suivante. Pour lui, il existe une véritable noblesse à entretenir une création sur le très long terme.

Nous sommes actuellement dans un état d'esprit, au sein de l'industrie, où les jeux sont très jetables. On passe au suivant. Mais personnellement, j'aime beaucoup retourner sur certains de mes jeux préférés et y rejouer lorsqu'ils sortent sur une nouvelle plateforme ou autre. Il y a une vraie beauté à garder ces choses en vie.

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Un avenir encore plein de surprises

Même si le studio se concentre sur son prochain projet ambitieux, Light No Fire, l'exploration spatiale de No Man's Sky n'est pas près de s'arrêter définitivement. Si le rythme des mises à jour venait à ralentir dans les années à venir, le créateur n'exclut pas de revenir sur son œuvre fondatrice bien plus tard.

Sean Murray avoue avec amusement qu'il pourrait très bien faire une pause de plusieurs années avant de relancer la machine de manière totalement inattendue. Une philosophie qui rassurera les explorateurs virtuels, l'univers de No Man's Sky continuera de s'étendre, d'une manière ou d'une autre, pour les décennies à venir.

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