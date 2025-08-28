Light No Fire : Sean Murray partage de nouvelles informations et parle des « vrais océans à traverser avec des bateaux géants »

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 août 2025 à 12h25
En marge de la mise à jour Voyagers de No Man's Sky, Sean Murray a dévoilé de nouveaux détails sur Light No Fire. Le futur projet de Hello Games reposera sur une planète à l'échelle de la Terre, avec de véritables océans qu'il faudra franchir en coopération, à bord de navires massifs et personnalisés.
Light No Fire : Sean Murray partage de nouvelles informations et parle des « vrais océans à traverser avec des bateaux géants »
Hello Games continue d'alimenter No Man's Sky avec des mises à jour ambitieuses, tout en préparant son prochain projet, Light No Fire. Alors que la communauté attend avec impatience de nouvelles informations sur ce jeu fantasy en monde ouvert, Sean Murray a confirmé que les océans joueront un rôle central. De quoi renforcer l'idée d'une planète vivante, gigantesque et surtout pensée pour l'exploration coopérative.

No Man's Sky comme terrain d'expérimentation

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Avec sa nouvelle mise à jour, Voyagers, No Man's Sky introduit un système de vaisseaux entièrement personnalisables, habitables et jouables en multijoueur. Sean Murray explique que cette technologie, qui a demandé une refonte profonde du moteur, n'est pas seulement destinée à No Man's Sky, mais également à Light No Fire, comme bien d'autres ajouts qui ont été faits, et qui se feront ces prochains mois.
Une grande partie de la technologie que nous introduisons avec Voyagers est partagée avec notre prochain jeu, Light No Fire, qui se déroule sur une planète véritablement ouverte, à l'échelle de la Terre, avec de vrais océans à traverser, nécessitant de grands bateaux et leurs équipages. 
Cette petite phrase, qui peut paraître anodine, fait partie des rares nouvelles que nous avons au sujet de Light No Fire, qui s'annonce ambitieux avec une planète à l'échelle de la terre et qui proposera donc d'immenses océans que les joueurs pourront, s'ils le souhaitent, traverser à l'aide d'un véritable équipe.

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Exploration et coopération au cœur du gameplay

Light No Fire reposera en effet fortement sur la coopération. Les océans imposeront donc la gestion d'équipages et encourageront les voyages collectifs, où chaque joueur pourrait avoir un rôle majeur à jouer. À l'image de No Man's Sky, l'accent sera surtout mis sur la survie, la construction et l'exploration et cette approche confirme que le studio utilise son premier titre comme un laboratoire pour affiner les technologies et mécaniques qu'il souhaite intégrer à Light No Fire.

Miniature vidéo

Un futur projet très attendu

Light No Fire n'a pas encore de date de sortie, mais chaque nouvelle information suscite l'enthousiasme. Hello Games, après avoir reconstruit la réputation de No Man's Sky grâce à des mises à jour régulières et gratuites, bénéficie aujourd'hui d'un capital confiance qui prépare le terrain à un lancement d'envergure. Les joueurs peuvent d'ores et déjà entrevoir le potentiel de cette nouvelle aventure, qui s'annonce comme l'un des mondes ouverts les plus ambitieux jamais conçus.

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La patience est de mise, puisque Hello Games souhaite prendre son temps. Mais de nouvelles informations seront communiquées avec parcimonie ces prochains mois.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

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Dimous (invité) Le 04/09/2025 à 01:26

J'attends tellement ce jeu

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... (invité) Le 30/08/2025 à 07:45

J'ai rarement lu un article aussi creux