Light No Fire : Sean Murray partage de nouvelles informations et parle des « vrais océans à traverser avec des bateaux géants »



le 28 août 2025 à 12h25 Publié par Corentin Rimbert le 28 août 2025 à 12h25

En marge de la mise à jour Voyagers de No Man's Sky, Sean Murray a dévoilé de nouveaux détails sur Light No Fire. Le futur projet de Hello Games reposera sur une planète à l'échelle de la Terre, avec de véritables océans qu'il faudra franchir en coopération, à bord de navires massifs et personnalisés.