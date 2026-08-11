No Man's Sky : Son créateur refuse de savoir combien le jeu aurait pu rapporter avec des DLC payants

Sean Murray, le créateur de No Man's Sky, refuse catégoriquement d'entendre parler de DLC payants. Pour préserver sa santé mentale et l'unité de sa communauté, Hello Games maintient sa politique de gratuité, prouvant qu'un modèle alternatif est possible dans une industrie en pleine crise.

Ne parlez surtout pas de monétisation à Sean Murray. Le directeur du studio Hello Games sait pertinemment que No Man's Sky aurait pu générer des sommes colossales si ses nombreuses mises à jour avaient été facturées aux joueurs. Pourtant, il refuse catégoriquement d'envisager cette éventualité, allant jusqu'à rejeter toute présentation financière qui viendrait lui démontrer le manque à gagner.

Un refus catégorique de diviser la communauté

Depuis son lancement, le jeu d'exploration spatiale a bénéficié d'une liste vertigineuse d'extensions majeures. À chaque nouvelle annonce, une partie de la communauté supplie presque les développeurs d'accepter leur argent, tant le suivi du jeu force le respect. Mais pour Sean Murray, facturer ces contenus irait à l'encontre de la philosophie même du projet.

Le créateur confie que découvrir les revenus potentiels d'un modèle économique basé sur des achats intégrés ne serait pas bon pour sa santé mentale. Il préfère de loin se concentrer sur l'aspect créatif et sur l'expérience partagée par l'ensemble des joueurs.

Je sais que j'apprécie vraiment, et je pense que l'équipe prend un grand plaisir à travailler sur une mise à jour en sachant que tout le monde pourra l'expérimenter. Chaque joueur que nous avons va vivre cela.

















La force d'une équipe à taille humaine

Cette vision artistique repose sur une mécanique de développement cumulative. Lorsqu'une fonctionnalité est ajoutée, les développeurs réfléchissent déjà aux manières de l'enrichir lors des prochaines mises à jour. Une approche qui serait tout bonnement impossible si la communauté était fragmentée par des extensions payantes. Si certains possédaient un contenu et d'autres non, le studio ne pourrait pas s'investir aussi profondément dans l'évolution de ces mécaniques.

Mais comment Hello Games parvient-il à financer ce suivi exemplaire depuis près de dix ans ? La réponse réside dans la structure même du studio. Loin des géants de l'industrie soumis aux pressions des actionnaires, l'entreprise britannique est restée remarquablement petite et viable.

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Durant les premiers stades de développement, l'équipe ne comptait qu'une demi-douzaine de personnes. Même aujourd'hui, alors qu'ils travaillent simultanément sur leur prochain jeu de survie Light No Fire, seuls douze à vingt développeurs œuvrent sur No Man's Sky à un instant donné.

Nous sommes une très petite équipe, donc nous sommes chanceux de ce point de vue. Cela nous protège d'une partie de la folie que nous voyons par la fenêtre dans l'industrie du jeu vidéo au sens large.

Le succès commercial initial et continu du titre permet ainsi de maintenir cette indépendance précieuse. Ce qui compte réellement pour le studio, ce n'est pas l'efficacité commerciale maximale, mais bien de conserver intacte la passion qui les anime chaque matin, même une décennie après la sortie initiale. D'ailleurs, la prochaine mise à jour a déjà été teasée, pour le plus grand bonheur de la communauté.

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