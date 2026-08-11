Le créateur de No Man's Sky joue encore à la version de 2016

Dix ans après un lancement tumultueux, No Man's Sky s'est métamorphosé grâce à d'innombrables mises à jour. Pourtant, son créateur Sean Murray avoue une tendresse particulière pour la toute première version du jeu, une expérience solitaire et étrange qu'il adore.

Depuis son lancement en 2016, l'épopée spatiale de Hello Games a connu une transformation spectaculaire. Le bac à sable galactique a bénéficié de dizaines de mises à jour majeures entièrement gratuites, dont trois cette année, dix ans plus tard. Les joueurs ont vu arriver la construction de bases, la fabrication de vaisseaux, des missions multijoueur complexes, des compagnons, des mechas, et même une station spatiale aux allures d'Étoile de la Mort. L'évolution est colossale, mais elle n'efface pas les fondations de l'œuvre.

Le charme brut de la première version

À l'occasion du dixième anniversaire de la sortie de No Man's Sky, Sean Murray, le fondateur du studio, s'est confié sur son rapport à son propre titre à PC Gamer. Contre toute attente, malgré les ajouts massifs qui ont redéfini l'expérience, il conserve une profonde affection pour la version originelle, celle qui a tant fait parler d'elle à sa sortie.

Je suis retourné sur l'original, j'ai joué au jeu sans aucune mise à jour. Et j'ai un vrai faible pour lui, pour être honnête. C'est une expérience plus ésotérique. C'est un peu plus étrange, mais cela a son charme.

Cette déclaration souligne la vision initiale du créateur, axée sur la solitude et la découverte. Avant que l'univers ne se remplisse de hubs communautaires et d'événements mondiaux, le joueur était livré à lui-même face à l'immensité de l'espace.

Le sentiment que j'ai quand j'y joue, c'est que je suis seul, sur une planète, et je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté de la colline. Et j'aime vraiment ce sentiment.

















Un cœur intact malgré les évolutions

Que les fans de la version actuelle se rassurent, Sean Murray ne renie en rien le chemin parcouru. Il précise d'ailleurs que cette sensation d'isolement et d'exploration pure n'a pas disparu des versions modernes, même si elle cohabite désormais avec des fonctionnalités bien plus denses.

Il explique ressentir encore cette magie aujourd'hui, affirmant que cette essence constitue toujours le cœur de l'aventure. En parallèle, il avoue adorer les immenses possibilités offertes par les correctifs successifs. La construction de bases le passionne, tout comme la création de vaisseaux spatiaux sur mesure, une fonctionnalité ajoutée l'année dernière qui a littéralement englouti son temps de jeu. En tant que grand amateur de science-fiction, concevoir ses propres vaisseaux est un rêve devenu réalité.

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L'exploration comme moteur éternel

Même si le titre actuel s'éloigne de sa vision de départ par sa richesse et son aspect social, le développeur britannique estime que l'exploration inlassable d'une galaxie gigantesque reste le pilier central de l'expérience.

Je suis heureux que nous prenions en charge toutes ces choses, et je suis heureux qu'il y ait des tas d'autres façons de jouer, mais le cœur reste le même pour moi. Le véritable moteur est toujours là, et cette expérience peut être vécue quand je lance une nouvelle sauvegarde, ce que je fais souvent. C'est toujours là. J'ai toujours ce sentiment.

No Man's Sky prouve ainsi qu'un jeu peut évoluer de manière radicale tout en préservant son âme. Une belle leçon de game design qui explique sans doute la longévité exceptionnelle de ce titre hors du commun. Rappelons que la prochaine mise à jour a déjà été teasée, alors que l'idée de proposer des DLC payants n'a jamais effleuré l'esprit de son créateur.

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