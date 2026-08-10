Les joueurs de No Man's Sky n'ont exploré qu'une infime partie de l'univers

Dix ans après son lancement chaotique, le jeu d'exploration spatiale de Hello Games célèbre une longévité exceptionnelle. Avec une base de joueurs à son apogée, le studio révèle une statistique vertigineuse sur son univers infini.

Cela fait déjà dix ans que No Man's Sky a vu le jour. Si les débuts n'ont pas été très bons, la suite a permis au jeu de se magnifier et de signer, probablement, le meilleur arc de rédemption de l'histoire du jeu vidéo. Dix ans plus tard, Sean Murray partage quelques confidences, notamment sur le fait qu'une infime partie de l'univers a été explorée.

Un univers mathématiquement impossible à épuiser

Le chiffre donne le vertige. Sean Murray, le directeur du développement chez Hello Games, a profité de ce dixième anniversaire symbolique pour partager une donnée fascinante avec la communauté (via IGN). Malgré une décennie d'exploration acharnée par des millions de voyageurs virtuels, moins de 1 % des planètes de No Man's Sky ont été foulées par les joueurs. Ce constat rappelle la démesure absolue du titre, qui repose sur un univers généré de manière procédurale et déterministe.

















Pour bien comprendre l'ampleur de cette création, il faut se pencher sur les mathématiques derrière le code. Le jeu abrite plus de 18 quintillions de planètes, un nombre astronomique qui s'écrit avec vingt chiffres. Avant même la sortie du jeu, les développeurs avaient prévenu qu'il faudrait des centaines de milliards d'années pour visiter chaque astre. Il est donc logique qu'une fraction microscopique de cette galaxie ait été documentée. Une infinité de mondes virtuels continuent de tourner dans le vide, hébergeant des écosystèmes complets qui ne seront très probablement jamais vus par un œil humain.

La rédemption la plus spectaculaire du jeu vidéo

Cette longévité remarquable était pourtant loin d'être garantie. Lors de sa sortie initiale sur PlayStation 4 et PC en août 2016, le titre a fait face à une véritable tempête médiatique. Des dizaines de milliers d'évaluations négatives ont inondé la plateforme Steam. Les joueurs pointaient du doigt des promesses non tenues et un manque flagrant de contenu, tout particulièrement concernant les fonctionnalités multijoueur. Le jeu a rapidement hérité de la mention extrêmement négative, un sceau d'infamie qui aurait pu signer l'arrêt de mort du studio britannique.

Cependant, l'équipe basée à Guildford a refusé de baisser les bras. Au fil des années, des mises à jour massives et gratuites ont métamorphosé l'expérience.

Aujourd'hui, le titre affiche fièrement une évaluation très positive sur Steam, un vrai succès pour l'équipe. Sean Murray a d'ailleurs souligné que cette année a enregistré le plus grand nombre de joueurs simultanés depuis le lancement, prouvant que la patience et le travail acharné finissent par payer.

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Loin de se reposer sur ses lauriers, Hello Games regarde vers l'avenir. Le studio a profité de ces célébrations pour évoquer la prochaine mise à jour majeure du jeu, sobrement baptisée Cosmos. Ce nouveau chapitre confirme que le support du jeu ne s'arrêtera pas à la barre des dix ans, promettant encore de belles découvertes aux explorateurs intergalactiques.

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