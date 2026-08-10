No Man's Sky annonce Cosmos et promet de révolutionner l'exploration spatiale

Près de dix ans après un lancement chaotique, Hello Games refuse de ralentir la cadence. Le studio annonce Cosmos, une toute nouvelle mise à jour majeure pour No Man's Sky, prouvant une fois de plus son dévouement exceptionnel envers sa communauté et son univers de science-fiction.

Il y a une décennie, Hello Games lançait son jeu d'exploration spatiale tant attendu. Si les débuts de No Man's Sky ont été pour le moins difficiles, chaque mise à jour déployée depuis 2016 a contribué à forger un titre incontournable, transformant une expérience initialement décevante en un véritable monument du jeu vidéo. Le studio n'a visiblement pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Une toute nouvelle mise à jour est actuellement en préparation. Baptisée Cosmos, cette extension semble indiquer une volonté de s'éloigner quelque peu de l'exploration terrestre pour se concentrer davantage sur ce qui se passe au-delà de l'atmosphère de chaque planète.

Cosmos : vers l'infini et au-delà

Le nom même de cette future mise à jour laisse rêveur. De nombreux joueurs espèrent voir une refonte ou une amélioration significative des mécaniques de voyage spatial. Certains évoquent même la possibilité d'une nouvelle approche concernant la fin actuelle du jeu, offrant ainsi de nouvelles perspectives aux explorateurs chevronnés. Cette annonce s'inscrit dans une dynamique impressionnante de la part des développeurs britanniques, qui enchaînent les ajouts de contenu à un rythme effréné depuis la sortie.

















Toutefois, aucune information supplémentaire n'a été communiquée, ce qui laisse une nouvelle fois la communauté dans l'expectative. De plus amples détails devraient très vite arriver.

Une année riche en nouveautés

L'arrivée prochaine de Cosmos fait suite à plusieurs autres ajouts majeurs qui ont rythmé l'année des joueurs. Plus tôt, la vaste mise à jour Xeno Arena a introduit un système de combat de créatures très amusant, rappelant des titres populaires axés sur la capture de monstres. Cette fonctionnalité était d'ailleurs réclamée par les fans depuis près de deux ans.

En février, c'est Remnant qui a fait son apparition, apportant avec elle un fusil anti-gravité offrant de nouvelles possibilités d'interaction avec l'environnement. Sans oublier la mise à jour The Swarm, qui a su insuffler une dose d'action coopérative intense au mélange de survie habituel. Ces ajouts successifs démontrent la capacité d'adaptation et l'inventivité constante de l'équipe de développement.

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Cosmos sera donc la quatrième mise à jour de contenu (gratuite, évidemment) pour No Man's Sky en 2026, qui fête ses 10 ans. Un fait assez rare pour être souligné et remarqué.

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