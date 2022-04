Hello Games (No Man's Sky) explique que son projet est assez ambitieux, voire impossible à développer

Cela fait un moment que nous travaillons sur quelque chose d'assez ambitieux en arrière-plan. Semblable à No Man's Sky, c'est le genre de projet qui, même si nous avions un millier de personnes travaillant dessus, semblerait toujours impossible à réaliser.

continue son petit bout de chemin, après être revenu d'une situation plus que compliquée. Six ans après son lancement, le titre peut se targuer de posséder une fidèle communauté, et un contenu de plus en plus conséquent, grâce aux mises à jour diverses et variées, à l'image d' Outlaws , publiée en ce mois d'avril 2022. Mais, en parallèle, une partie de l'équipe d'Hello Games travaille sur un autre projet, lequel est toujours aussi discret, depuis 2019 et le moment où Sean Murray l'a évoqué pour la première fois.Qualifié « d'énorme, ambitieux, et déjanté », aucune information digne de ce nom n'a depuis été partagée, mais Sean Murray, dans une interview accordée à IGN , notamment en expliquant que même si Hello Games possédait plus de mille personnes, le projet pourrait sembler impossible à mettre sur pied.Le sens de ces propos pourrait faire penser à la communication autour de No Man's Sky, avant sa sortie, ayant donné envie à de nombreux joueurs, lesquels ont finalement été déçus. Bien que le studio ait rectifié le tir, espérons qu'il ait également appris de ses erreurs, et ne nous vende pas du rêve.Pour conclure,, puisque les équipes restent assez libres de bouger entre les deux projets. Nous pourrions avoir les premières informations, notamment sur le type de jeu, et un nom, cette année.