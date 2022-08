MultiVersus : Un personnage de Stranger Things bientôt disponible ?

Stranger Things bientôt dans MultiVersus ?

Leaked Datamined Character + Voicelines Mentions

Joker (DC)

Raven (DC)

Static Shock (DC)

Black Adam (DC)

Poison Ivy (DC)

Robin (DC)

Marvin (Looney Tunes)

Gandalf (LOTR)

Gizmo/Stripe (Gremlins)

Eleven (Stranger Things)

Scooby-Doo (SD)

Craig (Craig Of The Creek)

Daenerys(GOT) — MvsLeaks (@Mvsleaks) July 30, 2022

Le roster de MultiVersus est déjà bien complet et va s'agrandir ces prochaines semaines. Si nous savons que Rick et Morty arriveront en août, de nombreux autres personnages ont fuité ces derniers temps, donnant de potentiels indices sur les combattants qui rejoindront le champ de bataille dans un futur plus ou moins proche. Tous sont bien évidemment issus de licences appartenant à la Warner Bros, éditeur du jeu, via sa filiale implantée dans les jeux vidéo. Toutefois,Selon les informations partagées par MvsLeaks,. Si les autres noms ne sont pas étonnants, celui-là l'est un peu plus, puisque c'est la plateforme Netflix qui possède les droits de la licence. Néanmoins, nous pourrions très bien avoirChose qui n'est pas impossible en sachant que Netflix a multiplié les partenariats avec les jeux vidéo, notamment pour sa série phare, avec une apparition dans Fortnite et Dead by Daylight, pour ne citer qu'eux.L'information est bien évidemment à prendre avec des pincettes,En attendant, nous rappelons queest disponible en free-to-play, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, par le biais de sa bêta ouverte , et qu' aucune version Switch n'est pour le moment prévue. Si vous souhaitez avoir un peu d'aide, nous vous proposons une tier list des meilleurs personnages de MultiVersus