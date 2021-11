MultiVersus : Une sortie sur Switch est-elle prévue ?

MultiVersus va-t-il sortir sur Nintendo Switch ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Annoncé ce 18 novembre, sans surprise compte tenu des fuites au sujet de, nombreux sont celles et ceux à vouloir découvrir le titre, qui proposera une expérience de jeu de combat de plateforme. Que ce soit en 2 contre 2 ou 1 contre 1, les joueurs pourront incarner des personnages très connus de la culture populaire, émanant notamment de DC Comics, mais pas que, dotés de capacités uniques, pour montrer leur supériorité aux adversaires. Un mode « chacun pour soi » à quatre sera également de la partie.Naturellement,, mais aussi pour voir s'il peut devenir un véritable concurrent de la licence Super Smash Bros., qui n'est disponible que sur les consoles de Nintendo. Siva, lui, sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, va-t-il également s'inviter surIl serait aisé de penser que oui,sortira sur Nintendo Switch, mais malheureusement, les développeurs, à savoir le studio Player First Games, ont indiqué que. Néanmoins, il n'est pas impossible qu'un portage voie le jour par la suite, et ce, pour plusieurs raisons, en plus de la popularité de la console.Premièrement, MultiVersus sera disponible en free-to-play, ce qui facilite, en général, ce genre de sortie décalée. Deuxièmement,supportera le cross-play, ce qui est également une bonne chose pour s'assurer un succès, puisque celles et ceux étant sur Switch ne seront pas bloqués par la différence de plateforme. Enfin, siest un succès lors de sa sortie mondiale, il ne serait pas étonnant que Player First Games et Warner Bros. Game revoient leur plan et tente de s'inviter sur Switch, plateforme qui propose Super Smash Bros. Ultimate, afin de faire de la concurrence à Nintendo. C'est en tout cas tout ce que nous pouvons espérer pour les utilisateurs de la console hybride.En attendant, nous rappelons quearrivera en 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.