MultiVersus : Quand se termine la bêta ouverte ?

Quand se termine la bêta ouverte de MultiVersus ?

est le nouveau jeu de combat, proche de la licence Smash Bros., qui connaît un important succès sur Steam, mais aussi sur consoles, puisqu'il est disponible sur PC, PlayStation et Xbox. Depuis le 26 juillet et le lancement de sa bêta ouverte, de nombreux utilisateurs ont tenté, et apprécié, l'expérience, dans laquelle plusieurs personnages de la culture populaire s'affrontent dans trois modes différents. Parmi eux nous retrouvons les personnages des Looney Tunes, les héros DC Comics ou encore ceux de Scooby-Doo, offrant un roster très large et assez varié.Une partie de la communauté se demande toutefoisLes développeurs, à savoir le studio Player First Games, n'ont pas indiqué de, et il semblerait que nous ne soyons pas près d'en avoir une. D'ailleurs, une rumeur évoquait, quelques jours avant son lancement, que. De fait si aucun problème majeur n'est rencontré et que les joueurs sont toujours au rendez-vous,, sans arrêt ou presque pas. Cela pourrait potentiellement avoir lieu le 9 août, date de lancement de la saison 1 de MultiVersus.De plus, si vous vous demandez si vous allez perdre votre progression entre la bêta ouverte et la suite, la réponse est non. Les joueurs conserveront tout ce qu'ils ont débloqué, que ce soit les cosmétiques, l'or ou la progression des personnages. En parlant d'eux, sachez que nous vous avons mis à disposition une tier list des meilleurs personnages de MultiVersus Cependant, si jamais Player First Games modifie ses plans ou si une date précise de fin de bêta ouverte pour MultiVersus est communiquée, nous mettrons cet article à jour. En attendant, rappelons qu'il est disponible, gratuitement, sur PC, PlayStation et Xbox.