MultiVersus : Les personnages ajoutés ne viendront que des licences de la Warner Bros., pour le moment

Depuis sa sortie,a déjà accueilli deux nouveaux personnages, à savoir LeBron James et Morty . Cela n'est qu'un début, étant donné que les développeurs ont l'intention d'en apporter une pléthore au fil du temps, puisque ces combattants ont tous des compétences uniques. Tous ces ajouts proviennent, pour le moment, des licences détenues par la Warner Bros. Mais une partie des joueurs militent, ces dernières semaines, pour voir arriver certains personnages d'autres éditeurs.Toutefois, Warner Bros. Games, par l'intermédiaire de son directeur, dans les colonnes d' Axios , a expliqué que,. Ce dernier indique que, à l'image de Black Adam. Un film arrive en octobre et le super-héros sera intégré plus ou moins au même moment dans MultiVersus.La Warner Bros. possède une multitude de licences de renom et pourrait donc compter dessus pour venir implémenter des personnages connus de tous dans son jeu de combat, au lieu de dépenser de l'argent pour proposer des crossovers à sa communauté, comme le fait Fortnite , entre autres. Cela n'est toutefois pas une porte fermée définitivement, bien qu'elle ne devrait pas s'ouvrir à court terme. Cela risque de décevoir une partie de la communauté, celle qui rêve de voir débarquer l'univers de Breaking Bad dans MultiVersus . Pendant quelques semaines, il était possible de jouer avec Walter White, par le biais d'un mod, mais les développeurs ont suspendu cette fonctionnalité, empêchant donc cette petite combine.Les joueurs de MultiVersus se consoleront en sachant que d'autres personnages connus, et appréciés, arriveront ces prochaines semaines et prochains mois, pour venir combler le roster, déjà bien complet, du jeu. Vous pouvez également profiter d'une tier list des meilleurs personnages , pour faire votre choix.