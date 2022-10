MultiVersus : La sortie de Black Adam finalement repoussée

Un report pour Black Adam

The Gods have spoken and Black Adam is not quite ready to change the hierarchy of #MultiVersus. Stay tuned and thank you for your patience, Mortals. pic.twitter.com/4jhstiKfP3 — MultiVersus (@multiversus) October 26, 2022

Un nouveau personnage devait, initialement, être implanté entre le 24 et le 28 octobre dans MultiVersus , quelques jours seulement après que Stripe ait intégré le roster. Mais il semblerait que cela ne soit pas le cas, comme l'ont indiqué les développeurs sur les réseaux sociaux.. Le fait que Player First Games indique que le personnage « n'est pas tout à fait prêt à changer la hiérarchie » nous laisse imaginer qu'il a besoin de quelques améliorations/corrections, et donc qu'il ne sera pas implanté avant ce 28 octobre.Reste à savoir si sa sortie se fera seule, dans plusieurs jours, et que la mise à jour prévue pour cette semaine sera tout de même déployée, dans le but d'apporter, entre autres, le mode Arcade, ou si tout est décalé. Nous aurons très vite une réponse.Une mauvaise nouvelle pour la communauté, mais il est toujours plaisant de voir que les développeurs ne souhaitent pas apporter un personnage déséquilibré ou avec divers problèmes, et préfèrent prendre leur temps. Nous en saurons un peu plus assez vite et ne manquerons pas de vous communiquer l'information.et célèbre, actuellement, Halloween, permettant de récupérer quelques cosmétiques . Une tier list des meilleurs personnages est également disponible.