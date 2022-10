MultiVersus : Événement Halloween, détails et récompenses

Événement Halloween sur MultiVersus

Comment obtenir des friandises ?

1v1 En ne portant pas de costume spécial → 10 friandises pour une défaite, 20 pour une victoire En portant un costume spécial → 20 friandises pour une défaite, 40 pour une victoire

2v2 Si personne ne porte de costume spécial → 10 friandises pour une défaite, 20 pour une victoire Si vous portez un costume spécial, mais pas votre allié → 20 friandises pour une défaite, 40 pour une victoire Si vous portez tous les deux un costume spécial → 40 friandises pour une défaite, 60 pour une victoire



Quels sont les costumes spéciaux ?

Gizmo Combat

Stripe Combat

Chien-Renne Momie

Cake Calico

Tom & Jerry Vampire

Géant de Fer Frankenstein

Véra Sorcière

Superman Black Lantern

Wonder Woman Black Lantern

Les récompenses

Icône de profil « champ de citrouilles » (200 friandises)

Autocollant « Jack-O Lantern » (600 friandises)

Skin Momie Chien-Renne (3 000 friandises)

Skin Gâteau de Calico pour Jake (12 000 friandises)

À l'instar d'innombrables jeux en ligne, les développeurs deprofitent d'Halloween pour apporter un petit événement. Celui-ci permet aux joueurs de récolter des friandises en jouant, dans le but de récupérer quelques cosmétiques gratuitement. Retour sur tous les détails de l'événement.Du 12 octobre au 15 novembre, soit un gros mois, les joueurs auront la possibilité de célébrer la fête horrifique. Vous gagnerez des friandises et aurez accès à une nouvelle boutique, pour acheter des cosmétiques uniques.Pour les friandises, il suffit de jouer. Mais, parce qu'il y a un mais, en fonction des modes et du déroulé de la partie, le nombre de friandises gagnées va changer. Pour être précis, voici les règles :Ainsi, vous allez devoir jouer un beau nombre de parties pour avoir le nombre nécessaire de friandises pour obtenir toutes les récompenses (voir plus bas). Le farm semble être la seule option, si vous n'avez aucun des costumes demandés.Les costumes spéciaux sont ceux mettant en avant l'horreur, bien évidemment. En ayant l'un des costumes ci-dessous, vous pourrez alors avoir un gain plus important de friandises :Les récompenses de l'événement sont divisées en deux catégories. Il y a les récompenses « gratuites » avec les friandises, et les récompenses premium, demandant des Gleamium . Parmi les récompenses gratuites, nous retrouvons :Au total,. Pour vous aider, vous pouvez toujours consulter la tier list des meilleurs personnages de MultiVersus , afin de maximiser vos chances de victoire.