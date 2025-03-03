Monster Hunter Wilds : Un mod sur la version PC permet d'éditer son personnage à volonté

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 03 mars 2025 à 17h32
Quelques jours seulement après son lancement, un mod créé pour Monster Hunter Wilds permet de profiter gratuitement d'une fonctionnalité techniquement payante.
Monster Hunter Wilds : Un mod sur la version PC permet d'éditer son personnage à volonté
Quel que soit son gameplay, son histoire ou ses personnages principaux, la sortie d'un jeu sur PC s'accompagne rapidement de l'arrivée de mods divers. Monster Hunter Wilds n'a pas échappé à la règle, d'autant que le jeu a connu un lancement record sur Steam. Mais l'un d'entre eux a rapidement séduit la communauté, car il permet des possibilités de personnalisation infinies sans passer par la case microtransaction. 

Une modification « gratuite » de l'apparence de votre chasseur qui ne concerne que la version PC de Monster Hunter Wilds

Le mod en question a été créé par l'utilisateur Ridog8 et a été partagé sur Nexus Mod. Une fois ajouté à votre version de Monster Hunter Wilds, il permet d'accéder à l'écran de modification de votre personnage ou de votre Félyne sans devoir payer pour en profiter. Même s'il fonctionne en utilisant le système de « bons d'édition » mis en place par Capcom depuis plusieurs opus, il le contourne, offrant un accès illimité sans contraintes. 

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Cependant, il y a une condition majeure à respecter pour profiter de ce mod. Les joueurs qui souhaitent l'installer doivent impérativement posséder Re Framework, un outil de modding qui permet d'exécuter des scripts supplémentaires dans le jeu. Vous devrez donc installer cet outil sur votre ordinateur avant de pouvoir télécharger le mod de Ridog8. 

S'il a de quoi combler les joueurs PC, ce mod n'est malheureusement pas disponible pour les versions console de Monster Hunter Wilds. Mais la communauté s'est exprimée en masse sur le sujet via de nombreuses plaintes. Cela pourrait, à terme, inciter Capcom à modifier les conditions d'accès à l'édition de personnage sans dépenser d'argent réel. Toutefois, cela reste de l'ordre de la spéculation à l'heure actuelle.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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