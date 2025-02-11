Monster Hunter Wilds : Cette fonctionnalité ne sera disponible gratuitement qu'une seule fois

Dans Monster Hunter Wilds, les joueurs peuvent personnaliser l'apparence de leur chasseur et celle de leur Palico. Cependant, l'édition ne serait pas illimitée.
La personnalisation de votre personnage
est un élément central des premières minutes de jeu dans Monster Hunter. Qu'il s'agisse des opus de la saga principale ou des spin-off comme Monster Hunter Stories, vous avez la possibilité de créer le chasseur de vos rêves en personnalisant sa coiffure, son maquillage, son sexe ou encore sa corpulence. Votre Palico est également concerné avec plusieurs fourrures et voix disponibles.
De base, les joueurs aiment prendre leur temps lors de la création de personnages pour ne pas regretter leur choix par la suite. Néanmoins, certaines personnes aiment ou souhaitent changer leur avatar en jeu après quelques heures. Cela sera possible dans Monster Hunter Wilds
, mais ne sera gratuit qu'une seule fois.
L'édition de personnage payante dans Monster Hunter Wilds à partir de la deuxième modification
La découverte a été faite par le média américain GamesRadar
. Une publication partagée sur le compte X/Twitter japonais de Monster Hunter Wilds évoque la distribution de jetons gratuits permettant à chaque joueur de modifier une fois l'apparence de leur personnage
et celle de leur Palico. Cela sous-entend que les modifications après l'échange de jetons seront payantes pour les joueurs.
Les modifications payantes sont devenues une réalité dans de nombreux jeux vidéo, et Monster Hunter a déjà opté pour cette option par le passé. Sur le PlayStation Store, les joueurs peuvent acheter une nouvelle modification de personnage pour Monster Hunter Rise pour 2,99 euros
. Aujourd'hui, cet élément de personnalisation est traité comme un élément cosmétique proposé en DLC payant.
Si cela n'a pas manqué de faire réagir les membres de la communauté, il faut désormais attendre l'arrivée des éléments cosmétiques de l'opus Wilds sur le Store pour vérifier cette information et connaître l'éventuel prix de ces changements.
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