Capcom souhaite faire de Monster Hunter Wilds son jeu le plus vendu de tous les temps

Un an et demi après son lancement, Monster Hunter Wilds reste un jeu important pour Capcom. La firme croit beaucoup dans cet opus et a une ambition claire : voir ses ventes dépasser celles de son aîné.

S'il a connu un certain succès à ses débuts, Monster Hunter Wilds a longtemps été boudé par les joueurs PC à cause d'un manque d'optimisations. Depuis, une grande partie des problèmes ont été corrigés et les chasseurs ont progressivement conquis les Terres interdites. Pour inciter les curieux à craquer, Capcom a d'ailleurs baissé le prix du jeu de base il y a peu.

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Mais ce n'est pas encore suffisant pour les créateurs de la saga Monster Hunter. Lors d'une séance de questions-réponses avec les investisseurs, Capcom a rappelé ses intentions pour le titre en évoquant deux objectifs majeurs.

De grandes ambitions pour Monster Hunter Wilds

Dans un premier temps, Capcom a affirmé vouloir « continuer à améliorer les performances techniques du jeu ». Si cela répond à un besoin immédiat de la communauté, cette mission est directement rattachée à la deuxième ambition de Capcom : faire en sorte que les ventes de Monster Hunter Wilds dépassent celles de Monster Hunter World.

Même s'il est encore loin d'atteindre les chiffres de son grand frère, Monster Hunter Wilds est le titre sur lequel Capcom focalise toute son attention. Néanmoins, les ventes du titre ont augmenté depuis le déploiement de son plus gros patch correctif le 28 janvier 2026. Cet élan pourrait se poursuivre dans les prochains mois grâce à deux éléments centraux pour l'avenir du titre.

Un objectif encore atteignable grâce à l'extension et à l'arrivée du titre sur les consoles de Nintendo

Rappelons qu'à l'heure actuelle, Monster Hunter Wilds n'est pas encore disponible sur Nintendo Switch ou sur Nintendo Switch 2. Or, pendant de très nombreuses années, la licence était exclusive aux consoles de la firme nippone. Ce pourcentage de joueurs manque donc encore à l'appel et les chiffres de ventes pourraient grimper à l'arrivée de ce portage annoncé, mais sans date de sortie pour le moment.

L'autre élément majeur est l'arrivée prochaine de l'extension Ascendance. Avec cette extension placée sous le signe des airs et de la découverte des Terres orientales, les joueurs seront nombreux à se lancer en sachant que le contenu de Monster Hunter Wilds est complet. Si ce DLC est à la hauteur des précédentes extensions de la saga, Monster Hunter Wilds pourra alors rattraper son retard de ventes et se rapprocher de l'objectif fixé par Capcom.

Mais pour savoir si ce scénario se produira, il faut maintenant attendre le lancement officiel de Monster Hunter Wilds: Ascendance, prévu en 2027 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.