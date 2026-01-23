Monster Hunter Wilds va enfin recevoir sa mise à jour la plus attendue par les joueurs PC



le 23 janvier 2026 à 15h12 Publié par Justine Manchuelle le 23 janvier 2026 à 15h12

Depuis ses débuts sur PC, Monster Hunter Wilds souffre de nombreux problèmes d'optimisation et de performance. Mais après une longue attente pour les chasseurs, la mise à jour qui corrige ces défauts est enfin disponible.