Monster Hunter Wilds va enfin recevoir sa mise à jour la plus attendue par les joueurs PC

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 23 janvier 2026 à 15h12
Depuis ses débuts sur PC, Monster Hunter Wilds souffre de nombreux problèmes d'optimisation et de performance. Mais après une longue attente pour les chasseurs, la mise à jour qui corrige ces défauts est enfin disponible.
Monster Hunter Wilds va enfin recevoir sa mise à jour la plus attendue par les joueurs PC
En février 2025, les chasseurs foulaient pour la première fois le sol des Terres interdites de Monster Hunter Wilds. Mais si cette nouvelle contrée était plutôt bien accueillie sur consoles de salon, le dernier-né de la franchise de Capcom a rapidement vu les évaluations négatives se multiplier sur PC. Les joueurs étaient nombreux à rapporter des problèmes d'affichage, des ralentissements et même des crashs

L'optimisation de Monster Hunter Wilds sur Steam disponible dans quelques jours

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Face à l'afflux de commentaires, Capcom a annoncé un vaste plan visant à améliorer les performances de la version PC de Monster Hunter Wilds avec plusieurs mises à jour dédiées.

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À l'origine, ces améliorations devaient être déployées avec la 4e mise à jour gratuite du titre, lancée le 18 décembre dernier. Mais l'optimisation de la version PC avait une nouvelle fois été repoussée. 


Un mois plus tard, Capcom confirme que le patch contenant  « des améliorations d'optimisation pour les processus spécifiques à Steam et des options permettant de réduire la charge du processeur » sera finalement déployé le 28 janvier 2026 à 3 heures du matin, heure française. C'est en tout cas ce que révèle une publication partagée sur le compte X Monster Hunter Status. 

Une autre mise à jour prévue pour corriger les performances sur tous les supports

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Toutefois, cette mise à jour ne représente qu'une première étape vers une optimisation complète de la version PC de Monster Hunter Wilds. Capcom compte corriger d'autres problèmes via la mise à jour du 18 février 2026, mais celle-ci ne concernera pas uniquement la version PC. Dans la même publication, il est ainsi précisé que ce futur patch améliorera « la stabilité et les performances sur toutes les plateformes ». 

Malgré un long retard et de nombreux commentaires, la mise à jour devrait permettre aux chasseurs de profiter d'une plus belle vision des Terres interdites, même si un joueur a récemment découvert que posséder tous les DLC du jeu avait un impact sur les performances d'affichage...
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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