Monster Hunter Wilds : Pourquoi le carton de Capcom est-il devenu « extrêmement négatif » sur Steam ?

Véritable carton à sa sortie au point d'enchaîner les records, Monster Hunter Wilds est aujourd'hui sous le feu des critiques. Au regard des commentaires partagés, un problème majeur serait à l'origine de ce review bombing.
À son lancement en février 2025, Monster Hunter Wilds
était acclamé autant par les joueurs que par la presse. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre avis complet sur le jeu en cliquant juste ici
. Rapidement, les chasseurs du monde entier ont pris plaisir à explorer les Terres interdites, à combattre de nouveaux monstres comme le Mizutsune
ou à profiter des événements temporaires ajoutés via des mises à jour comme le Festival de la Concorde : Danse des Fleurs
.
Mais en l'espace de quelques jours, le jeu de Capcom est passé de titre parmi les plus populaires de 2025 à jeu parmi les moins bien notés de Steam. Plus de 8 300 évaluations récentes l'ont rendu « extrêmement négatif »
sur la plateforme de Valve. Cependant, les auteurs de ces notes pointent du doigt un défaut qui n'a pas été corrigé, même après le lancement du titre.
Monster Hunter Wilds : un jeu mal optimisé qui peut détériorer les composants les plus récents ?
La version PC de Monster Hunter Wilds
est régulièrement pointée du doigt par la communauté pour son manque d'optimisation. Dès ses premières heures, le titre a connu de nombreux problèmes techniques
qui ont été rapidement corrigés. Malgré cette réactivité, de nombreux joueurs mentionnent des problèmes d'exécution dans leurs évaluations et affirment même que les performances se sont détériorées avec le temps.
Aujourd'hui, de nombreux utilisateurs ne recommandent pas de jouer à Monster Hunter Wilds sur PC. Même en ayant une configuration permettant de profiter des performances recommandées, certains utilisateurs expliquent que « Le CPU monte à 90°C en permanence, même en mettant tout en "Low", avec DLSS et 60 FPS max. Le GPU reste à 70-75°C, donc c'est clairement le moteur du jeu qui ne répartit pas bien la charge.
»
L'espoir d'obtenir un patch d'optimisation avec la deuxième mise à jour majeure du titre
D'autres défauts sont cités par les joueurs comme les microtransactions, l'interface terne et le nombre de monstres à traquer, inférieur à celui des précédents Monster Hunter. Mais le manque d'optimisation est le plus fréquent et cela peut nuire à la popularité du titre, qui n'a pas encore 6 mois d'existence.
Désormais, les chasseurs ont les yeux rivés sur le Capcom Showcase prévu le 26 juin prochain.
Capcom a confirmé la présence de Monster Hunter Wilds lors de cet événement. Mais si des informations sur la deuxième mise à jour majeure devraient être dévoilées, les joueurs espèrent surtout un patch d'optimisation pour rendre le jeu moins gourmand sur PC.
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