Monster Hunter Wilds : Pourquoi le carton de Capcom est-il devenu « extrêmement négatif » sur Steam ?



le 20 juin 2025 à 15h39 Publié par Justine Manchuelle le 20 juin 2025 à 15h39

Véritable carton à sa sortie au point d'enchaîner les records, Monster Hunter Wilds est aujourd'hui sous le feu des critiques. Au regard des commentaires partagés, un problème majeur serait à l'origine de ce review bombing.