Monster Hunter Wilds : Capcom décroche un nouveau record et révèle le secret d'un tel succès

Un mois après son lancement, Monster Hunter Wilds signe un nouveau record de ventes. Le succès continue d'être au rendez-vous, et il aurait pour origine deux détails majeurs.
Les Terres interdites de Monster Hunter Wilds
sont les terres de tous les records pour Capcom. Depuis son lancement le 28 février 2025, le dernier-né de la saga Monster Hunter a enchainé les succès. Quelques heures à peine après ses débuts, il devenait le jeu de Capcom le plus joué sur Steam
. Puis il est entré dans l'histoire en devenant le jeu le plus vendu de l'éditeur/développeur sur un week-end de lancement
.
Alors que Monster Hunter Wilds vient de célébrer son premier mois d'exploitation, il s'offre un nouveau record en franchissant le cap des 10 millions de copies vendues
à travers le monde. Capcom a réagi à cette nouvelle en partageant un communiqué de presse remerciant les joueurs et dévoilant les raisons d'un tel succès.
Le cross-play, atout majeur de la popularité de Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds a su combiner des éléments très appréciés des joueurs de longue date mais également adaptés aux nouveaux venus. D'ailleurs, vous pouvez les retrouver en détail dans notre test complet du jeu. Cependant, la réalisation ne serait pas le seul atout expliquant un tel impact commercial. Pour les équipes de Capcom, le fait que le jeu ait été lancé simultanément sur consoles et PC ainsi que le cross-play sont les deux moteurs de cet engouement massif
.
Les équipes expliquent que « Le titre offre un environnement qui permet à un plus large éventail de joueurs de profiter du jeu, avec l'introduction du crossplay, une première pour la série, et une sortie simultanée sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC
». D'ailleurs, cet argument du cross-play avait déjà été évoqué par la firme lors d'un précédent entretien accordé à un journal japonais
.
En complément, les équipes précisent que l'ajout de nouvelles fonctionnalités comme le mode Focus et les déplacements plus fluides
« ont offert une expérience de jeu encore plus immersive. La fusion de nombreux nouveaux éléments couplée à l'aura de la licence Monster Hunter a suscité un vif intérêt, ce qui a permis à notre entreprise d'atteindre un record de ventes de plus de 10 millions d'unités dès le premier mois
».
À l'approche du lancement de sa première mise à jour majeure
, Monster Hunter Wilds devrait continuer de voir les chasseurs affluer en masse sur ses terres. Rappelons que le titre de Capcom est disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series et notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur :
- PC
- Édition Standard → 22,59 € au lieu de 70 €, soit 68 % de réduction.
- Édition Deluxe → 30,89 € au lieu de 90 €, soit 66 % de réduction.
- Édition Premium Deluxe → 39,99 € au lieu de 110 €, soit 64 % de réduction.
- PS5
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.
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