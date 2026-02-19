Monster Hunter Wilds : Une nouvelle preuve semble confirmer l'arrivée de la version Nintendo Switch 2



le 19 février 2026 à 18h48 Publié par Justine Manchuelle le 19 février 2026 à 18h48

Pour le moment, les titans de Monster Hunter Wilds restent à bonne distance de la Nintendo Switch 2. Mais une nouvelle fuite suggère que le Rathalos et ses amis préparent bien leur entrée dans le catalogue de la console portable.