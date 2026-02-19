Monster Hunter Wilds : Une nouvelle preuve semble confirmer l'arrivée de la version Nintendo Switch 2

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 19 février 2026 à 18h48
Pour le moment, les titans de Monster Hunter Wilds restent à bonne distance de la Nintendo Switch 2. Mais une nouvelle fuite suggère que le Rathalos et ses amis préparent bien leur entrée dans le catalogue de la console portable.
Monster Hunter Wilds : Une nouvelle preuve semble confirmer l'arrivée de la version Nintendo Switch 2
Depuis la fin d'année 2025, des rumeurs insistantes suggèrent que Monster Hunter Wilds débarquerait prochainement dans le catalogue de la Nintendo Switch 2. Au début du mois de janvier, des internautes partageaient sur les réseaux sociaux un onglet « Paramètres graphiques » avec la mention Nintendo dans les notes de la 4e mise à jour du titre. 

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Malgré ces détails prometteurs, Capcom n'a pas encore officialisé le possible portage sur la dernière console de Nintendo. Toutefois, il pourrait avoir lieu très prochainement car un nouvel indice très évocateur a été mis en ligne sur Reddit. 

Quatre chasseurs jouant ensemble à Monster Hunter Wilds sur Nintendo Switch 2 ? 

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La publication en question a été partagée par l'utilisateur Lener30 et elle présente une longue liste de leaks liés au dernier opus de la simulation de chasse aux monstres. Pêle-mêle, il mentionne une potentielle collaboration avec la chaîne de restaurants japonaise Ichiran Ramen, les visuels de nouveaux objets, l'arrivée en jeu de nouveaux monstres… Mais le détail le plus troublant est une image montrant 4 chasseurs jouant ensemble sur des consoles portables

Tempered Gogmazios and Zoh Shia, SW2 Version, ICHIRAN! and more.
by u/Lener30 in monsterhunterleaks

D'après les informations partagées, l'image en question serait extraite d'une forme de tutoriel présente dans les fichiers de jeu de Monster Hunter Wilds. Celle-ci expliquerait comment utiliser le mode multijoueur local sur Nintendo Switch 2. Or, la dite version n'est pas encore disponible. De plus, l'auteur de la publication en question précise que « curieusement, toute mention textuelle » d'un portage a disparu.

Un portage qui n'est toujours pas officialisé

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Pour le moment, il s'agit de simples leaks et non d'une confirmation officielle de la part de Nintendo ou de Capcom. Mais cette preuve supplémentaire est suffisante pour les joueurs qui y voient la confirmation du portage de Monster Hunter Wilds. D'ailleurs, Capcom a déjà prévu de proposer plusieurs jeux de son catalogue sur la console, que ce soit Resident Evil Requiem ou Monster Hunter Stories: Twisted Reflection. 

L'arrivée de l'opus Wilds serait donc logique, mais elle est encore incertaine. Toutefois, la multiplication des fuites pourrait accélérer une possible révélation. Affaire à suivre donc…
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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