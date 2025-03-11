Monster Hunter Wilds : Ces 3 détails seraient les raisons de son succès

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 11 mars 2025 à 18h40
D'après Ryozo Tsujimoto, producteur de Monster Hunter Wilds, la popularité du titre ne serait pas due à son univers ou à son gameplay plus accessible, mais à des éléments plus étonnants.
Monster Hunter Wilds : Ces 3 détails seraient les raisons de son succès
Grâce à un démarrage inégalé, Monster Hunter Wilds est devenu le jeu de Capcom enregistrant le plus grand nombre de connexions simultanées sur Steam. De plus, l'épopée de chasse a décroché un autre record en dépassant les 8 millions d'exemplaires vendus lors de son week-end de lancement. Pour comprendre les raisons de son succès auprès des joueurs, n'hésitez pas à lire notre test complet du jeu

Cependant, le producteur de Monster Hunter Wilds a partagé son opinion sur les raisons de ce succès fulgurant. Si la franchise a déjà conquis le cœur des joueurs avec Monster Hunter World, Ryozo Tsujimoto pense que l'une des grandes nouveautés de cet opus explique en partie la popularité du jeu. 

L'histoire de Monster Hunter Wilds, un atout qui est loin d'être le seul à séduire

Dans un entretien accordé au journal japonais The Nikkei, Ryozo Tsujimoto explique que la trame s'intègre beaucoup mieux à la campagne de chasse principale que dans les précédents opus. Selon lui, les personnages sont également mieux écrits, plus profonds et renforcent l'immersion dans ce monde où chasser est primordial pour survivre. De plus, le fait que tous les personnages croisés dans le jeu sont doublés renforcerait l'immersion dans les Terres interdites et la découverte de son passé.

 
 
 
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Mais le scénario ne serait pas le seul atout responsable du succès de Monster Hunter Wilds. Son côté plus immersif est également évoqué par le producteur, ainsi qu'un élément majeur de gameplay : le cross-play. Pour la première fois, les chasseurs possédant une version PS5 du jeu peuvent partir sur la piste d'un monstre avec des joueurs PC ou des joueurs Xbox. Cela permet à une plus large communauté de découvrir le titre et de faciliter le jeu entre amis.

Si tous ces éléments ont pu inciter les joueurs à découvrir Monster Hunter Wilds, le frisson de la chasse, les nouvelles mécaniques de gameplay et le contenu haut-niveau sont autant de facteurs très appréciés. Pour l'heure, l'opus Wilds est un succès, et il y a fort à parier que les prochaines mises à jour avec de nouveaux monstres à traquer vont continuer de captiver les foules !

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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