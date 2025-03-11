Monster Hunter Wilds : Ces 3 détails seraient les raisons de son succès



le 11 mars 2025 à 18h40 Publié par Justine Manchuelle le 11 mars 2025 à 18h40

D'après Ryozo Tsujimoto, producteur de Monster Hunter Wilds, la popularité du titre ne serait pas due à son univers ou à son gameplay plus accessible, mais à des éléments plus étonnants.