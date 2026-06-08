Monster Hunter Wilds dévoile Ascendance, une extension riche en dragons anciens

Monster Hunter Wilds s'est invité au Summer Game Fest avec une annonce de taille : une extension massive. Préparez-vous à traquer les plus redoutables des dragons dans Ascendance !

Capcom a habitué les joueurs de Monster Hunter à poursuivre leurs épopées au travers de multiples extensions. Ainsi, Monster Hunter World avait eu Iceborne et Monster Hunter Rise avait eu Sunbreak. Monster Hunter Wilds va perpétuer cette tradition avec Ascendance, son extension annoncée en vidéo lors du Summer Game Fest.

De la terre vers le ciel, sur la piste des Dragons anciens

Pour les fidèles de la franchise, l'annonce n'est pas surprenante. En effet, Ryozo Tsujimoto avait déjà mentionné en février dernier le développement d'une extension similaire à celles créées pour les précédents jeux de la saga. Mais cette vidéo a permis de découvrir une nouvelle terre, une nouvelle histoire, mais aussi des menaces venues des temps anciens.

L'histoire de Monster Hunter Wilds Ascendance emmènera les chasseurs dans les Terres orientales, une province jusque-là méconnue des Terres interdites. Par-delà les nuages, une cité s'élève et sur les roches flottantes, des créatures inconnues vivent en harmonie. Sur le dos de votre Seikret, prenez la direction du ciel, grimpez, planez et explorez cette nouvelle zone. Mais gare aux changements de météo, annonciateurs de l'arrivée d'un dragon ancien.

Une extension massive pour Monster Hunter Wilds encore en développement

Quelques précisions ont déjà été données sur les conditions d'accès à l'extension Ascendance. Bien entendu, il faut obligatoirement posséder le jeu de base, mais il faudra également avoir validé la quête 7 étoiles « Se réveiller d'un songe » pour poursuivre l'épopée de Monster Hunter Wilds.

À l'heure actuelle, aucune autre précision n'a été ajoutée car l'extension est encore en cours de développement. Mais Capcom donne déjà rendez-vous en 2027 à l'ensemble des chasseurs pour découvrir ce contenu massif sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.