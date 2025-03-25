Monster Hunter Wilds : Toutes les nouveautés annoncées pour la première mise à jour majeure

Nouveaux monstres à traquer, nouveau lieu à explorer et événements à foison vous attendent au déploiement de la première mise à jour majeure de Monster Hunter Wilds, prévue pour très bientôt.
À son lancement, Capcom avait partagé un aperçu de la feuille de route de Monster Hunter Wilds
. Celle-ci annonçait notamment l'arrivée de la première mise à jour majeure du jeu pour le printemps. Le 25 mars 2025, un Showcase dédié a été diffusé sur YouTube, présentant en détail tout ce qui attend les Chasseurs ainsi que la date de sortie de ce contenu.
Réjouissez-vous, traqueurs des Terres interdites, car cette mise à jour arrive prochainement et elle promet des heures de jeu en perspective.
Trois titans, le Grand-Camp, des défis d'arène et des festivals saisonniers au programme pour Monster Hunter Wilds
Un petit teaser avait déjà confirmé l'arrivée du Mizutsune au déploiement de la première mise à jour gratuite de Monster Hunter Wilds. Mais il sera accompagné de deux autres créatures massives : le Rey Dau Alpha suprême et le Zoh Shia.
Pour partir à la recherche de ces titans et pouvoir fabriquer leurs équipements respectifs, les conditions à remplir ne seront pas les mêmes. Le Mizutsune et le Zoh Shia seront accessibles via des quêtes pour les chasseurs de niveau 21 et 50.
Toutefois, le Rey Dau alpha suprême ne sera présent dans les Terres interdites que pour une durée limitée, lors d'une quête Événement accessible entre le 30 avril et le 21 mai. D'ailleurs, les événements seront nombreux dans les mois à venir. Capcom a confirmé le lancement fin mai d'une collaboration en jeu avec l'une des licences phares de l'éditeur. Des festivités saisonnières vont aussi avoir lieu, et celles-ci pourront être célébrées dans une toute nouvelle zone : le Grand-Camp.
Entre le village animé et le point de ralliement, le Grand-Camp est un espace où les Chasseurs peuvent retrouver tout ce dont ils ont besoin : tablée, forge, échoppes, Bureau des Clans… Mais c'est également un lieu convivial proposant des mini-jeux comme le tout nouveau Bowling baril. C'est également au Grand-Camp que les festivals seront organisés. Le premier d'entre eux, le Festival de la Concorde : Danse des fleurs
transformera le lieu en un havre de paix où les fleurs de cerisiers flottent dans le vent. Pour l'occasion, les joueurs pourront tester des recettes inédites et obtenir des récompenses thématiques.
Enfin, la mise à jour proposera également des éléments cosmétiques gratuits et payants, des accessoires pour personnaliser votre camp temporaire, une nouvelle tenue pour Alma et bien plus encore. La première mise à jour majeure de Monster Hunter Wilds sera déployée à partir du 4 avril 2025.
Rappelons que le titre de Capcom est disponible sur PC, PS5 et consoles Xbox Series et que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur :
- PC
- Édition Standard → 22,59 € au lieu de 70 €, soit 68 % de réduction.
- Édition Deluxe → 31,09 € au lieu de 90 €, soit 65 % de réduction.
- Édition Premium Deluxe → 39,99 € au lieu de 110 €, soit 64 % de réduction.
- PS5
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.
commentaire (0)