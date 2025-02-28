Monster Hunter : Tous les jeux dans leur ordre de sortie et l'évolution de la licence en Occident

Pour la sortie de Monster Hunter Wilds, remontez le temps pour découvrir les 12 jeux qui ont invité ce monde de chasseurs et de créatures à écailles sur toutes nos consoles.
En 2024, la saga Monster Hunter a célébré son 20e anniversaire.
La sortie de Monster Hunter Wilds montre que la franchise est toujours très populaire à travers le monde, et qu'elle essaie de devenir plus accessible pour séduire de nouveaux joueurs. Pourtant, ce succès critique n'a pas toujours accompagné les sorties mondiales. À cause de limitations technologiques, la licence a connu une évolution en dents de scie hors de l'archipel nippon.
Découvrez tous les jeux disponibles sur le vieux continent, du tout premier jeu jusqu'à Monster Hunter Wilds.
Les débuts : des premières années difficiles pour Monster Hunter en Occident
Le tout premier jeu Monster Hunter est sorti en 2004 au Japon et un an plus tard en Europe. Disponible uniquement sur PS2, il proposait déjà un gameplay Action-RPG.
Monster Hunter
- Date de sortie : 27 mai 2005
- Plateforme : PlayStation 2
Le joueur y incarne un chasseur envoyé en missions pour éliminer des monstres. Sur leurs dépouilles, il peut récupérer des matériaux en vue de fabriquer de l'équipement plus résistant afin de tuer des créatures plus redoutables. La campagne solo du titre est appréciée, mais dès le premier opus, le multijoueur joue un rôle primordial.
Si la PS2 permettait bien de jouer en ligne avec des amis, cette fonctionnalité est peu utilisée en Europe.
Monster Hunter Freedom
- Date de sortie : 12 mai 2006
- Plateforme : PSP
D'ailleurs, le problème persistera sur les opus PSP, rendant la licence assez niche malgré de bonnes notes données par la presse. Cependant, le dernier opus PSP marque les débuts d'un partenaire devenu incontournable au fil des jeux : le Félyne.
Après Monster Hunter Freedom, deux autres titres verront le jour sur la console portable de Sony. Cependant, la licence ne vivra pas les années 2010 chez Sony.
Monster Hunter Freedom 2
- Date de sortie : 7 septembre 2007
- Plateforme : PSP
Monster Hunter Freedom Unite
- Date de sortie : 26 juin 2009
- Plateforme : PSP
Le passage chez Nintendo : la démocratisation de la licence Monster Hunter
Après ces 4 premiers jeux, Capcom prévoyait de sortir Monster Hunter 3 sur PlayStation 3. Cependant, son développement trop couteux fait que le projet est mis de côté par la maison-mère de la PlayStation
. Nintendo décide alors de poursuivre l'aventure en proposant le jeu pour sa nouvelle console de salon : la Wii.
Monster Hunter Tri
- Date de sortie : 23 avril 2010
- Plateforme : Wii
Ce changement va permettre de faire connaître la licence à un plus large public
, mais également de faciliter le jeu en ligne.
Les serveurs de la Wii sont utilisés dans de nombreux jeux très populaires comme Mario Kart Wii ou Super Smash Bros. Brawl. La facilité de connexion accélère ainsi la recherche de compagnons et rend le titre très populaire, au point d'avoir droit à un remake quelques années plus tard sur Wii U et sur Nintendo 3DS.
Monster Hunter 3 Ultimate
- Date de sortie : 22 mars 2013
- Plateforme : Wii U et Nintendo 3DS
Suite au succès de Monster Hunter Tri, Monster Hunter va rester une exclusivité des consoles Nintendo pendant près de 8 ans.
La franchise connaît d'ailleurs un vrai succès sur la 3DS. Au Japon, le jeu portable est beaucoup plus répandu et plébiscité, ce qui explique ce choix.
Monster Hunter 4 Ultimate
- Date de sortie : 13 février 2025
- Plateforme : Nintendo 3DS
Toutefois, les combats restent parfois très longs et demandent jusqu'à 45 minutes pour venir à bout des titans les plus coriaces.
Monster Hunter Generations (ou Monster Hunter X au Japon)
- Date de sortie : 15 juillet 2016
- Plateforme : Nintendo 3DS
Cette période est également marquée par les débuts de la franchise sur la Nintendo Switch, avec le portage de Monster Hunter Generations Ultimate
. D'ailleurs, seule cette version est arrivée en Europe alors qu'au Japon, le titre est également sorti sur Nintendo 3DS.
Monster Hunter Generations Ultimate
- Date de sortie : 28 août 2018
- Plateforme : Nintendo Switch
Monster Hunter World et ses successeurs : l'ère fédératrice
L'année 2018 marque un tournant dans l'histoire de la franchise Monster Hunter. Si elle est toujours présente sur les consoles Nintendo, elle fait son grand retour chez Sony avec Monster Hunter World
. Mais elle devient également jouable pour la première fois sur PC et sur Xbox One
. Cette diversité des supports est un choix fait pour la communauté internationale, car au Japon, Monster Hunter World est une exclusivité PS4.
Monster Hunter World
- Date de sortie : 26 janvier 2018 / 9 août 2018
- Plateforme : PS4, Xbox One et PC
Titre le plus rapidement vendu de toute l'histoire de Capcom, Monster Hunter World rend encore plus accessible le jeu à plusieurs, notamment grâce à sa sortie sur PC
. L'opus introduit également des mécaniques facilitant la découverte de la saga par de nouveaux joueurs comme les Navicioles, un hub central regroupant tous les éléments majeurs comme la recherche de quêtes ou la fabrication d'équipement, un cycle jour/nuit et plusieurs zones en monde ouvert.
Fort de son succès, Monster Hunter World aura droit à une extension sortie au cours de l'automne 2019
. Baptisée Iceborne, elle emmène les chasseurs sur une toute nouvelle île figée dans la glace où il est possible de traquer 16 monstres anciens.
Monster Hunter Rise
- Date de sortie : 26 mars 2021 / 12 janvier 2022 / 20 janvier 2023
- Plateforme : Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series
Presque deux ans après la sortie de l'extension Iceborne, Monster Hunter fait son grand retour avec Monster Hunter Rise. Exclusivité temporaire de la Nintendo Switch, il reprend certaines des mécaniques de Monster Hunter World tout en y ajoutant quelques nouveautés comme le Chumsky
. Même s'il est sorti après Monster Hunter World, il a été développé en parallèle. De fait, il se concentre davantage sur ce qui a fait la renommée des précédents jeux. Pour son bestiaire, le titre s'inspire davantage du folklore japonais.
Comme son aîné, Monster Hunter Rise a aussi eu droit à sa propre extension, Sunbreak. Celle-ci a été lancée en juin 2022.
Monster Hunter Wilds
- Date de sortie : 28 février 2025
- Plateforme : PS5, Xbox Series et PC
Dernier-né de la saga, Monster Hunter Wilds est le premier jeu à sortir sur consoles de neuvième génération. Voulant combler à la fois les néophytes et les chasseurs expérimentés, il propose de nouvelles fonctionnalités pratiques
comme la fusée de détresse. De plus, cet opus met davantage l'accent sur l'histoire
avec une épopée impliquant un jeune garçon, un monstre imposant et de vastes terres à explorer. Pour en apprendre plus sur le gameplay et les points forts du jeu, ne manquez pas notre test complet de Monster Hunter Wilds
.
Même si elle a connu des débuts compliqués en Occident, la saga Monster Hunter est parvenue à s'imposer au fil du temps comme l'une des plus prenantes, des plus techniques et des plus fascinantes du jeu vidéo. Que ce soit au travers de son bestiaire, de ses environnements, de ses possibilités de jeu ou de ses combats à 8 pour venir à bout d'un géant, elle est aujourd'hui ancrée dans le paysage vidéoludique. Souhaitons donc à Capcom, aux Rathalos, aux Tigrex, Zinogres et autres Nargacugas de nous procurer ce frisson inimitable pendant encore de longues années !
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