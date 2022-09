PS5 : Mise à jour système du 7 septembre, les détails

Mise à jour 22.02-06.00.00 Dans la Bibliothèque de jeux, vous pouvez désormais créer des listes de jeux afin de mieux organiser votre collection. Vous pouvez créer une liste de jeux dans la Bibliothèque de jeux, en sélectionnant l'onglet [Votre collection]. Sélectionnez les jeux à ajouter à votre liste de jeux, puis attribuez un nom à celle-ci.

Nous avons apporté les modifications suivantes à la fonction Aide au jeu :

L'Aide au jeu vous informe de la disponibilité d'une aide, aussi bien sur PS5 que via l'application PlayStation App sur mobile. Vous pouvez choisir d'afficher ou non les notifications relatives à l'Aide au jeu. Sur une PS5, sélectionnez [Paramètres] > [Notifications] > [Aide au jeu]. Sur l'application PlayStation App, sélectionnez [Paramètres] > [Notifications Push] > [Aide au jeu].

Nous avons mis à jour les aspects suivants de Game Base : À présent, vous pouvez demander aux membres d'une Party de démarrer le partage d'écran pour regarder leur gameplay.

Accédez à la carte de chat vocal, sélectionnez le membre de la Party auquel vous souhaitez envoyer une demande, puis sélectionnez [Demander le partage d'écran].

Lorsque vous rejoignez une Party dont l'un des membres joue à un jeu que vous pouvez rejoindre, vous recevez maintenant une notification. Vous pouvez rejoindre le jeu directement depuis cette notification.

Lorsque vous recevez un message, vous pouvez afficher le profil de son expéditeur en sélectionnant le message et en appuyant sur la touche d'options.

Nous avons apporté les modifications suivantes au menu [Demandes d'ami]. Lorsque vous acceptez une demande d'ami dans la liste [Reçues], vous pouvez désormais afficher le profil de votre nouvel ami sous [Demandes acceptées].

Dans la carte Game Base, vous pouvez envoyer des autocollants et des messages vocaux à vos groupes.

Les fonctionnalités suivantes ont été ajoutées aux portails de jeux : Les activités en cours sont maintenant mises en évidence au sommet du portail des jeux, ce qui vous permet de reprendre votre partie où vous l'avez laissée, de manière simple et rapide. Si l'Aide au jeu est disponible pour une activité, le bouton [Afficher les indices] apparaît. Dans la section [Vidéos basées sur votre jeu récent], des étiquettes telles que "Jeu rapide", "Score élevé" et "Performance" vous indiquent pourquoi ces vidéos vous sont recommandées.

Pendant que vous utilisez le navigateur Web, deux types de fonctions de zoom s'offrent à vous. La fonction "Zoom" vous permet d'agrandir les éléments de la page, tout en ajustant leur disposition pour que tout loge sur l'écran, sans que vous n'ayez à le faire défiler vers la gauche et la droite. La fonction "Agrandir" agrandit tout le contenu de la page, sans ajuster la disposition.

Le niveau de zoom/d'agrandissement maximal est désormais de 500 %.

Nous avons réorganisé les paramètres audio 3D. Ces paramètres se trouvent désormais sous [Audio 3D pour les haut-parleurs du téléviseur] et [Audio 3D pour les écouteurs] dans [Paramètres] > [Son]. Vous avez maintenant la possibilité de comparer l'audio 3D et le son stéréo depuis un même écran.

La fonction Commande vocale vous permet de dicter vos recherches sur YouTube. Actuellement, l'option Commande vocale (Aperçu) n'est disponible qu'en anglais pour les joueurs disposant d'un compte pour le PSN enregistré aux États-Unis et au Royaume-Uni. Dans n'importe quel environnement de la PS5, y compris en cours de partie, vous pouvez dire "Hé PlayStation, recherche [mot-clé] sur YouTube". L'application YouTube s'ouvre, et les résultats de la recherche s'affichent. L'utilisation de la saisie vocale pour saisir du texte a évolué. Jusqu'à présent, si le lecteur d'écran était activé, vous deviez attendre que les instructions vous soient lues à haute voix avant de pouvoir saisir votre texte en le dictant dans la manette. Maintenant, vous pouvez sauter les instructions en appuyant sur la touche croix.

Les améliorations suivantes ont été apportées à la fonctionnalité Lecteur d'écran. Lorsque des touches de raccourcis s'affichent pour les touches à l'écran, le lecteur d'écran les lit désormais à haute voix.

Nous avons modifié la fonction Lecture à distance comme suit. Il est désormais plus simple d'utiliser un clavier sur votre PC ou Mac avec l'application PS Remote Play. Nous avons supprimé la zone de saisie de texte afin de vous permettre d'utiliser votre clavier pour saisir directement du texte sur votre PS5 ou PS4. Outre la saisie de texte, vous pouvez utiliser le clavier pour contrôler les jeux qui le prennent en charge.

Les attributions de touches personnalisées sont maintenant activées sur l'écran de saisie du code.

Nous avons mis à jour le logiciel de la manette sans fil DualSense afin d'améliorer sa stabilité.

Un problème entraînant des erreurs du logiciel système en mode repos sur certaines consoles PS5 a été résolu.

PS5, mettre à jour sa console

Mise à jour automatique

Mettre à jour la PS5, manuellement

Rendez-vous dans les « Paramètres » de votre console.

Sélectionnez « Système » dans le menu apparaissant à l'écran.

Choisissez « Mise à jour et paramètres du logiciel système ».

Optez pour « Mettre à jour le logiciel système ».

En ce mercredi 7 septembre, Sony/PlayStation vient de déployer, la PS5. Il s'agit du patch 22.02-06.00.00, apportant deet pesant un peu plus de 1 Go.Ainsi, grâce à cette nouvelle mise à jour, les joueurs et les joueuses peuvent profiter d', si leur téléviseur prend en charge cette résolution. De plus, il est désormais possible de créer des, depuis sa bibliothèque. Notons que, d'après les dernières informations partagées, nous pouvons créer jusqu'à 15 listes au total. Chacune d'entre elles peut accueillir 100 titres. Finalement, celle-ci ajoute la fonctionnalité permettant de demander unà un joueur, présent dans une Party, entre autres.Sans plus tarder, découvrez l, disponible dès aujourd'hui, surNormalement, dès qu'une nouvelle version du logiciel système est disponible, et lorsque vous allumerez votre PS5, la mise à jour devrait se lancer automatiquement. Elle sera alors disponible dans l'onglet « Téléchargements ». Une fois que vous aurez téléchargé tous les fichiers de ladite mise à jour, vous devrez redémarrer la PS5 afin de finaliser son installation.Dans le cas où le lancement automatique de la mise à jour de la PS5 n'a pas fonctionné, sachez que vous pouvez mettre à jour votre console, par vous-même. Afin de lancer le téléchargement et l'installation de celle-ci, manuellement, voici