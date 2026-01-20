MIO: Memories in Orbit : La liste complète des trophées et des succès

Douze Dixièmes (MIO: Memories in Orbit) ferme ses portes
Selon un récent rapport, le studio de développement à l'origine de MIO: Memories in Orbit, Douze Dixièmes, a fermé.
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|Intitulé trophée/succès
|Description
|Modifiée à bloc
|Trouver tous les modificateurs
|Blindée comme jamais
|Trouver tous les composants de revêtement
|Hommage
|Honorer la mémoire d'Asma
|Attends... quoi ?
|Mieux tourner en rond
|Source de lumière
|Atteindre le sommet du Sanctuaire
|Indésirable
|Rejoindre les Chambres fortes
|Aller de l'avant
|Terminer le jeu
|En rupture de stock
|Acheter tous les articles de Mel
|Forme optimate
|Obtenir toutes les améliorations
|Bienvenue chez toi
|Atteindre la Terre Promise
|Collectionnite
|Trouver tous les vieux processeurs
|Progression
|Réparer le Nexus
|Le Sang
|Accorder la Voic de Liho
|L'Œil
|Accorder la voix d'Asma
|La Main
|Accorder la voix d'Amytis
|Cupide
|Collecter 2 000 gouttes e nacre
|Première élimination
|Vaincre Égis
|Accrochage aérien
|Vaincre 3 ennemis sans toucher le sol
|Manœuvre aérienne
|Épingler un ennemi trois fois de suite sans toucher le sol
|Renforcement
|Réparer le Manteau de Protection grâce à un composant de revêtement
|Surcharge de modificateurs
|Ouvrir au moins 100 ports de modificateurs
|Là où tu périras
|Entrer dans le Creuset
|Bienvenue à Métropolis
|Entrer dans Métropolis
|Là où elles périront
|Entrer dans la Fosse
|Déjà vu
|Trouver comment entrer dans la Baie céleste
|Alchimiste
|Cristalliser 500 gouttes de Nacre d'un seul coup
|Honte à toi
|Vaincre les dernières Sertisseuses
|Sauvetage
|Vaincre le Collecteur du Dr. Halyn
|Machine à laver
|Vaincre le Baron corrompu
|Toque, la prochaine fois ?
|Vaincre l'Expérience du Dr. Halyn #223
|Une toile de mensonges
|Vaincre vos amis
|Sous terre
|Vaincre le Fertilisant intrusif
|Désherbage
|Vaincre le piège à perles sentient
|Tarte complète
|Trouver tous les larbins de Mel
|Vitesse
|Utiliser l'accélérateur de Flâneuses
|Pas cette fois
|Vaincre la terreur de la falaise avant qu'elle n'attaque
|Maintenant, on sait.
|Aider Capucine à trouver son chemin
|Toucher le fond
|Utiliser le dash vers le bas
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