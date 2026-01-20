MIO: Memories in Orbit : La liste complète des trophées et des succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 janvier 2026 à 17h02
MIO: Memories in Orbit possède plusieurs trophées et succès, qu'il faut débloquer pour obtenir le 100 % ou bien Platine du jeu. Nous vous dévoilons la liste complète.
MIO: Memories in Orbit : La liste complète des trophées et des succès
Disponible depuis la fin du mois de janvier 2026, MIO: Memories in Orbit possède, comme tous les autres jeux, de nombreux trophées et succès. Les joueurs et les joueuses qui désirent, d'ailleurs, décrocher le 100 % ou bien Platine du metroidvania de Douze Dixièmes doivent nécessairement s'y intéresser et consulter les intitulés. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de MIO: Memories in Orbit.

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Liste des trophées et succès de MIO: Memories in Orbit

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Afin d'empocher le 100 % ou Platine, qui est baptisé « Memories in Orbit », de MIO: Memories in Orbit, les joueurs et les joueuses doivent impérativement terminer le jeu, battre plusieurs boss et récupérer différents collectibles (modificateurs, composants de revêtement, etc.). Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et des succès de MIO: Memories in Orbit.

Intitulé trophée/succès Description
Modifiée à bloc Trouver tous les modificateurs
Blindée comme jamais Trouver tous les composants de revêtement
Hommage  Honorer la mémoire d'Asma
Attends... quoi ? Mieux tourner en rond
Source de lumière  Atteindre le sommet du Sanctuaire
Indésirable Rejoindre les Chambres fortes
Aller de l'avant Terminer le jeu
En rupture de stock Acheter tous les articles de Mel
Forme optimate Obtenir toutes les améliorations
Bienvenue chez toi Atteindre la Terre Promise
Collectionnite Trouver tous les vieux processeurs
Progression Réparer le Nexus
Le Sang Accorder la Voic de Liho
L'Œil Accorder la voix d'Asma
La Main Accorder la voix d'Amytis
Cupide Collecter 2 000 gouttes e nacre
Première élimination Vaincre Égis
Accrochage aérien Vaincre 3 ennemis sans toucher le sol
Manœuvre aérienne Épingler un ennemi trois fois de suite sans toucher le sol
Renforcement Réparer le Manteau de Protection grâce à un composant de revêtement
Surcharge de modificateurs Ouvrir au moins 100 ports de modificateurs
Là où tu périras Entrer dans le Creuset
Bienvenue à Métropolis Entrer dans Métropolis
Là où elles périront Entrer dans la Fosse
Déjà vu Trouver comment entrer dans la Baie céleste
Alchimiste Cristalliser 500 gouttes de Nacre d'un seul coup
Honte à toi Vaincre les dernières Sertisseuses
Sauvetage Vaincre le Collecteur du Dr. Halyn
Machine à laver Vaincre le Baron corrompu
Toque, la prochaine fois ? Vaincre l'Expérience du Dr. Halyn #223
Une toile de mensonges Vaincre vos amis
Sous terre Vaincre le Fertilisant intrusif
Désherbage Vaincre le piège à perles sentient
Tarte complète Trouver tous les larbins de Mel
Vitesse Utiliser l'accélérateur de Flâneuses
Pas cette fois Vaincre la terreur de la falaise avant qu'elle n'attaque
Maintenant, on sait. Aider Capucine à trouver son chemin
Toucher le fond Utiliser le dash vers le bas

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Rappelons, pour conclure, que MIO: Memories in Orbit est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose MIO: Memories in Orbit avec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :
  • PC (Steam)
    • Édition Standard → 12,69 € au lieu de 20 €, soit 37 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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