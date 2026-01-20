MIO: Memories in Orbit : La liste complète des trophées et des succès

MIO: Memories in Orbit possède plusieurs trophées et succès, qu'il faut débloquer pour obtenir le 100 % ou bien Platine du jeu. Nous vous dévoilons la liste complète.

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Liste des trophées et succès de MIO: Memories in Orbit

Intitulé trophée/succès Description Modifiée à bloc Trouver tous les modificateurs Blindée comme jamais Trouver tous les composants de revêtement Hommage Honorer la mémoire d'Asma Attends... quoi ? Mieux tourner en rond Source de lumière Atteindre le sommet du Sanctuaire Indésirable Rejoindre les Chambres fortes Aller de l'avant Terminer le jeu En rupture de stock Acheter tous les articles de Mel Forme optimate Obtenir toutes les améliorations Bienvenue chez toi Atteindre la Terre Promise Collectionnite Trouver tous les vieux processeurs Progression Réparer le Nexus Le Sang Accorder la Voic de Liho L'Œil Accorder la voix d'Asma La Main Accorder la voix d'Amytis Cupide Collecter 2 000 gouttes e nacre Première élimination Vaincre Égis Accrochage aérien Vaincre 3 ennemis sans toucher le sol Manœuvre aérienne Épingler un ennemi trois fois de suite sans toucher le sol Renforcement Réparer le Manteau de Protection grâce à un composant de revêtement Surcharge de modificateurs Ouvrir au moins 100 ports de modificateurs Là où tu périras Entrer dans le Creuset Bienvenue à Métropolis Entrer dans Métropolis Là où elles périront Entrer dans la Fosse Déjà vu Trouver comment entrer dans la Baie céleste Alchimiste Cristalliser 500 gouttes de Nacre d'un seul coup Honte à toi Vaincre les dernières Sertisseuses Sauvetage Vaincre le Collecteur du Dr. Halyn Machine à laver Vaincre le Baron corrompu Toque, la prochaine fois ? Vaincre l'Expérience du Dr. Halyn #223 Une toile de mensonges Vaincre vos amis Sous terre Vaincre le Fertilisant intrusif Désherbage Vaincre le piège à perles sentient Tarte complète Trouver tous les larbins de Mel Vitesse Utiliser l'accélérateur de Flâneuses Pas cette fois Vaincre la terreur de la falaise avant qu'elle n'attaque Maintenant, on sait. Aider Capucine à trouver son chemin Toucher le fond Utiliser le dash vers le bas

















PC (Steam) Édition Standard → 12,69 € au lieu de 20 €, soit 37 % de réduction.

(Steam) PS5

Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.



Disponible depuis la fin du mois de janvier 2026,possède, comme tous les autres jeux, de nombreux trophées et succès. Les joueurs et les joueuses qui désirent, d'ailleurs, décrocher le 100 % ou bien Platine du metroidvania de Douze Dixièmes doivent nécessairement s'y intéresser et consulter les intitulés. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous partageonsAfin d'empocher le 100 % ou Platine, qui est baptisé « Memories in Orbit », de, les joueurs et les joueuses doivent impérativement terminer le jeu, battre plusieurs boss et récupérer différents collectibles (modificateurs, composants de revêtement, etc.). Mais, sans plus tarder,Rappelons, pour conclure, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous proposeavec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :