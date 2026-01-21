MIO: Memories in Orbit : Badge d'accès aux Silos, où le trouver pour débloquer la porte ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 janvier 2026 à 15h20
Nous vous expliquons où et comment obtenir le Badge d'accès aux Silos sur MIO: Memories in Orbit, qui permet d'accéder à une nouvelle zone.
MIO: Memories in Orbit : Badge d'accès aux Silos, où le trouver pour débloquer la porte ?
Tout au long de leur périple sur MIO: Memories in Orbit, les joueurs et les joueuses peuvent découvrir des portes verrouillées, et ce, aux quatre coins de l'Arche. Certaines d'entre elles ne peuvent être déverrouillées qu'avec une clé, un badge ou encore un passe-partout. Évidemment, cela est nécessaire, notamment pour progresser dans l'histoire du metroidvania de Douze Dixièmes.

Ainsi, ci-dessous, nous vous indiquons où et comment trouver le Badge d'accès aux Silos sur MIO: Memories in Orbit, qui vous permettra d'explorer une toute nouvelle zone.

Où et comment obtenir le Badge d'accès aux Silos sur MIO: Memories in Orbit ?

Récupérer le Badge d'accès aux Silos sur MIO: Memories in Orbit

Pour obtenir le Badge d'accès aux Silos sur MIO: Memories in Orbit, il est préférable d'avoir quelques heures de jeu à son actif, soit d'avoir débloqué la capacité Épine, qui est, en réalité, un grappin. Celle-ci s'obtient après avoir vaincu le premier boss du metroidvania, c'est-à-dire Egis, Sentinelle Usée.

Si tel est le cas, rendez-vous dans la salle où vous trouvez Shii, au-dessus du Nexus. Passez Shii et progressez sur votre droite. Au lieu de rejoindre l'endroit où vous pouvez marchander avec Mel, utilisez le grappin sur la prise au-dessus de vous (comme sur la première image ci-dessous). Passez ensuite le hublot, pour rejoindre une petite pièce avec un lit. Ici, vous pourrez ramasser le Badge d'accès aux Silos.

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Utiliser le Badge d'accès aux Silos sur MIO: Memories in Orbit

Pour utiliser le Badge d'accès aux Silos sur MIO: Memories in Orbit, vous n'aurez pas besoin d'aller bien loin. Retournez au Nexus et empruntez le chemin sur votre droite. Vous y verrez une porte verrouillée. Utilisez le Badge d'accès aux Silos pour l'ouvrir, et ainsi accéder à une nouvelle zone, où vous pourrez, notamment, affronter un boss.

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Rappelons, en guise de conclusion, que MIO: Memories in Orbit est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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