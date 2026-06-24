Douze Dixièmes (MIO: Memories in Orbit) ferme ses portes

Selon un récent rapport, le studio de développement à l'origine de MIO: Memories in Orbit, Douze Dixièmes, a fermé.

Ces derniers temps, l'actualité vidéoludique parle régulièrement de vagues de licenciements ou de fermeture de studios. Aujourd'hui n'est pas une exception, étant donné que Douze Dixièmes, qui a développé MIO: Memories in Orbit, est désormais fermé.

À lire également Le tragique destin de Ninja Theory planifié avant la révélation de Senua

Fermeture pour Douze Dixièmes, les créateurs de MIO: Memories in Orbit

Selon un récent article publié dans le journal Le Figaro, le studio de développement Douze Dixième, qui a sorti MIO: Memories in Orbit au cours du mois de janvier 2026, a fermé ses portes. D'après les dernières informations connues, MIO: Memories in Orbit n'aurait pas eu le succès escompté, bien que le titre ait reçu de bonnes notes de la presse spécialisée à sa sortie. En raison de ses retours commerciaux mitigés, et plus tôt au cours de cette année, Focus Entertainment avait arrêté sa collaboration avec Douze Dixièmes, qui serait alors redevenu indépendant.

En dehors du metroidvania MIO: Memories in Orbit, Douze Dixièmes est à l'origine du jeu de plateforme et de puzzle Shady Part of Me, lancé en 2020. C'est en 2021 que le studio de développement a été acquis par Focus Entertainment. Selon les dernières informations, Douze Dixièmes comportait une dizaine d'employés.

Rappelons, en guise de conclusion, que le metroidvania MIO: Memories in Orbit est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC, mais aussi sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le titre figure également dans le catalogue du Game Pass.