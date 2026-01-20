Durée de vie MIO: Memories in Orbit : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Retrouvez toutes les informations concernant la durée de vie de MIO: Memories in Orbit, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.

Durée de vie de MIO: Memories in Orbit

Combien d'heures pour terminer MIO: Memories in Orbit ?

Terminer l'histoire principale de MIO: Memories in Orbit en ligne droite → Environ 25 heures

→ Environ 25 heures Terminer MIO: Memories in Orbit à 100 % → Environ 30 heures

À lire également MIO: Memories in Orbit : La liste complète des trophées et des succès

PC (Steam) Édition Standard → 12,69 € au lieu de 20 €, soit 37 % de réduction.

(Steam) PS5

Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.



Sorti à la fin du mois de janvier 2026 sur diverses plateformes de jeu,est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux qui apprécient le genre. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandentComme vous vous en doutez,dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs. Si vous souhaitez tout voir et tout faire sur le metroidvania de Douze Dixièmes, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne désirant que terminer l'histoire principale. En outre, si vous utilisez les options d'accessibilité disponibles, qui peuvent quelque peu faciliter votre aventure aux côtés de MIO, votre temps de jeu pourrait être un tantinet moins important.Cependant, grâce à notre expérience personnelle et aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation à propos de, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le titre de Douze Dixièmes. Afin que cela soit plus clair et plus simple, nous avons distingué deux objectifs précis : finir seulement l'histoire principale ou atteindre le 100 %.est, ainsi, assez correcte. Nul doute qu'elle ravira toutes celles et ceux qui comptent empocher le 100 % ou Platine du jeu de Douze Dixièmes. D'ailleurs, si vous vous questionnez à ce sujet, sachez que nous vous dévoilons la liste complète des trophées et succès de MIO: Memories in Orbit dans un article dédié.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 20 janvier 2026, est disponible sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Notre partenaire Instant Gaming vous proposeavec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :