MIO: Memories in Orbit : Passe-partout des Volières, où le trouver pour débloquer la porte ?

Nous vous indiquons où et comment récupérer le Passe-partout des Volières sur MIO: Memories in Orbit, afin de débloquer l'accès à une nouvelle zone.

Où et comment trouver le Passe-partout des Volières sur MIO: Memories in Orbit ?

Récupérer le Passe-partout des Volières sur MIO: Memories in Orbit





Utiliser le Passe-partout des Volières sur MIO: Memories in Orbit





Comme dans la plupart des metroidvania,propose un monde, soit l'Arche, qui se dévoile à mesure que les joueurs et les joueuses obtiennent de nouvelles capacités ou bien des clés ouvrant des portes. Ainsi, pour accéder à la zone Volières, il convient, tout d'abord, d'avoir un passe-partout. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquonsAfin de, il va falloir avoir quelque peu progressé sur le metroidvania de Douze Dixièmes. En effet, cette clé d'accès est à un endroit bien spécifique, et surtout cachée derrière un boss. Ainsi, vous devez vous rendre dans la sous-zone Enchevêtrement Sauvage, qui est accessible après avoir trouvé le badge d'accès aux Silos. Ce badge permet d'ouvrir la porte située à droite du Nexus. Si vous ne savez pas où le récupérer, sachez que nous vous indiquons son emplacement dans un guide dédié.Si tel est le cas, progressez dans la sous-zone Enchevêtrement Sauvage jusqu'à atteindre l'endroit indiqué sur la carte ci-dessous. Là-bas, vous devrez vaincre un boss, nommé Flora Piège à perles sentient (qui est lié à un trophée/succès). L'affrontement n'est pas très difficile en soi, mais vous devrez tout de même faire attention à la deuxième phase : Flora inonde la partie sous elle, ce qui vous force à obliger le grappin pour vous rapprocher.Une fois que vous avez vaincu ce boss, progressez sur la droite pour. Maintenant que vous possédez cette clé, vous pouvez ouvrir la porte adéquate.Comme dit précédemment, surpermet d'ouvrir une porte verrouillée. Pour être plus précis, il s'agit de la porte donnant accès aux Volières (faisant partie de la zone Sanctuaire). Vous trouverez cette porte en prenant l'ascenseur situé près de Mel (après Shii). Rendez-vous au 1er étage, puis continuez sur la droite sur la passerelle. Vous atteindrez ainsi la porte et vous pourrezÀ ce moment-là, Samsk vous donnera la capacité « Esquive », qui pourrait s'avérer très utile pour la suite de vos aventures.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.