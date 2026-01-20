MIO: Memories in Orbit Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Le Steam Deck, qui est un vrai succès, est très souvent utilisé par la communauté mais peut-il faire tourner, comme il se doit, MIO: Memories in Orbit ? Nous vous dévoilons la réponse.

Est-il possible de jouer à MIO: Memories in Orbit sur Steam Deck ?

PSA: Your journey through the Vessel will be fully portable, for #MIO: Memories in Orbit is Steam Deck Verified! 😉✅



Adventure awaits in your hands, on January 20. 🌌 pic.twitter.com/MKQaBxanpl — MIO: Memories in Orbit | OUT TODAY! (@MIOinOrbit) December 16, 2025

PC (Steam) Édition Standard → 12,69 € au lieu de 20 €, soit 37 % de réduction.

(Steam) PS5

Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.



Disponible depuis la fin du mois de janvier 2026 sur diverses plateformes de jeu,, qui est développé par Douze Dixièmes et édité par Focus Entertainment, est un metroidvania, dans lequel les joueurs et les joueuses incarnent MIO, un petit robot. Comme à l'accoutumée, plusieurs personnes au sein de la communauté se posent naturellement diverses questions à propos des possibilités du titre de Douze Dixièmes. De ce fait, certains joueurs et joueuses se demandentNe tournons pas autour du pot plus longtemps. Grâce à une publication sur le compte Twitter/X du jeu ainsi qu'aux informations disponibles sur la page Steam du titre, nous sommes en mesure de vous fournir une réponse concernant la console de Valve et le titre de Douze Dixièmes :Sur la page Steam du metroidvania de Douze Dixièmes, nous pouvons, effectivement, voir la mention « Compatible » sous « Compatibilité avec Steam Deck », qui figure dans un encart sur la droite. À cet endroit, il est, d'ailleurs, précisé ceci : « Les tests de compatibilité avec Steam Deck de Valve indiquent que MIO: Memories in Orbit est "Compatible". Ce jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck avec les contrôles et l'affichage intégrés ».De ce fait, et comme vous l'aurez compris,. Cette information devrait ravir la communauté, notamment les joueurs et les joueuses qui possèdent ladite console, et plus précisément celles et ceux qui apprécient pouvoir parcourir leurs jeux lors de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 20 janvier 2026, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le titre figure également dans le Game Pass. Notre partenaire Instant Gaming vous proposeavec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :