MIO: Memories in Orbit : Voyage rapide, comment le débloquer pour se déplacer rapidement ?

Nous vous indiquons comment débloquer le système de voyage rapide sur MIO: Memories in Orbit, tout en vous expliquant comment cette mécanique fonctionne.

Comment débloquer le voyage rapide sur MIO: Memories in Orbit ?

Débloquer le système de voyage rapide sur MIO: Memories in Orbit

Comment voyager rapidement sur MIO: Memories in Orbit ?





Tout au long de leur aventure sur, les joueurs et les joueuses exploreront diverses zones majeures de l'Arche, aux côtés de MIO. Étant donné que le titre de Douze Dixièmes est un metroidvania, il faudra, bien entendu, effectuer des allers-retours entre ces différents endroits. Fort heureusement, le studio de développement a implanté le, qui permet de rejoindre un lieu spécifique en un rien de temps. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment l'utiliser et ni comment en bénéficier.C'est pourquoi, nous vous expliquons, dans ce qui suit,, tout en vous apportant des informations utiles quant à son utilisation.Durant les premières heures de jeu sur, vous n'aurez pas accès au système de. Cette fonctionnalité est accessible au bout d'un certain temps, et surtout après avoir exploré des endroits clés et effectué des actions bien précises. En effet, au cours de votre exploration de l'Arche, vous pourrez trouver des structures/stations (le premier étant nommé Nexus - comme sur l'image ci-dessous), où vous pouvez vous reposer, mettre à jour votre carte, sauvegarder votre partie et changer vos modificateurs (via l'option « Centre des Modificateurs »). Ces checkpoints sont disséminés aux quatre coins de l'Arche.Ces structures particulières sont également liées au. Or, pour, vous devez vous assurer qu'une Superviseuse est disponible à ces stations. Bien souvent, cela ne sera pas le cas. Vous devrez donc trouver une Superviseuse déchirée (comme sur l'image ci-dessous) dans la zone et la raccommoder (appuyez sur la touche Triangle sur PS5, par exemple, pour effectuer cette action). Une fois que vous l'aurez raccommodé, elle retournera à la station en question.À partir du moment où une Superviseuse est disponible sur ces sortes de checkpoints, vous pouvez utiliser. Pour cela, il vous suffit d'interagir avec la structure, sélectionner « Chemin des Superviseuses » et choisir votre destination. Comme vous pourrez le constater, vous ne pouvezqu'à des endroits majeurs et clés de l'Arche.Étant donné que vous effectuerez de nombreux allers-retours sur, nous vous conseillons vivement de trouver les Superviseuses déchirées, pour profiter dule plus souvent possible. Cela vous fera gagner de précieuses minutes pour le reste de votre aventure.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.