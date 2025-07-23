Minecraft va accueillir un nouveau cross-over avec des héros de bande dessinée

Habitué aux collaborations, Mojang vient de lancer un nouveau DLC thématique pour Minecraft. D'ailleurs, celui-ci va amener une touche très bleue et très « Schtroumpfante » à l'univers entièrement fait de cubes.
Au gré des sorties sur grand écran, des événements ou simplement pour offrir du contenu additionnel aux joueurs, Minecraft
propose des collaborations inédites en jeu. Souvent, elles prennent la forme d'éléments cosmétiques offerts, comme ce fut récemment le cas avec le pack de costumes inspirés du film Superman
. Le titre a également proposé des mini-jeux inspirés par des scènes de Minecraft: Le Film
pour célébrer la sortie de ce dernier. Mais le 21 juillet 2025, un nouveau pack inspiré d'un film a fait ses débuts sur le Marketplace du titre.
Ça va schtroumpfer dans le monde de Minecraft avec le DLC Smurfs
Afin de célébrer la sortie en salles du nouveau film d'animation des Schtroumpfs, Shapescape, en partenariat avec la Paramount, a imaginé une aventure thématique exclusive pour Minecraft
. Celle-ci transporte le joueur dans l'univers de la bande-dessinée créée par Peyo. Dans un premier temps, il est possible de personnaliser l'apparence de son Schtroumpf. Puis une fois envoyé dans le village champignon, l'accent est mis sur l'exploration.
Au hasard de vos déambulations, vous pouvez ramasser toutes sortes d'objets
comme des bonnets, des livres, des lunettes et bien plus encore. Les passionnés des petits êtres bleus pourront également rencontrer les habitants les plus célèbres du village
comme le Schtroumpf costaud, le Grand Schtroumpf ou la Schtroumpfette.
Mais gare à Gargamel : ce dernier va faire irruption dans le village pour capturer certains habitants. Vous devrez alors traverser son repaire pour libérer vos amis au travers d'un gameplay inspiré par les jeux de plateforme.
Un nouveau monde à explorer et des costumes payants aux couleurs des petits êtres bleus
S'il propose une escapade bleue pour les vacances, le DLC Smurfs (le nom anglais des Schtroumpfs) est à réserver aux plus fidèles admirateurs de la bande-dessinée et des différentes adaptations. Car contrairement aux récentes collaborations proposées dans Minecraft, ce pack est payant. Vous devrez dépenser 1170 Minecoins (soit 7 euros) environ pour pouvoir en profiter.
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