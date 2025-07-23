Minecraft va accueillir un nouveau cross-over avec des héros de bande dessinée

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 23 juillet 2025 à 13h57
Habitué aux collaborations, Mojang vient de lancer un nouveau DLC thématique pour Minecraft. D'ailleurs, celui-ci va amener une touche très bleue et très « Schtroumpfante » à l'univers entièrement fait de cubes.
Minecraft va accueillir un nouveau cross-over avec des héros de bande dessinée
Au gré des sorties sur grand écran, des événements ou simplement pour offrir du contenu additionnel aux joueurs, Minecraft propose des collaborations inédites en jeu. Souvent, elles prennent la forme d'éléments cosmétiques offerts, comme ce fut récemment le cas avec le pack de costumes inspirés du film Superman. Le titre a également proposé des mini-jeux inspirés par des scènes de Minecraft: Le Film pour célébrer la sortie de ce dernier. Mais le 21 juillet 2025, un nouveau pack inspiré d'un film a fait ses débuts sur le Marketplace du titre. 

Ça va schtroumpfer dans le monde de Minecraft avec le DLC Smurfs

Afin de célébrer la sortie en salles du nouveau film d'animation des Schtroumpfs, Shapescape, en partenariat avec la Paramount, a imaginé une aventure thématique exclusive pour Minecraft. Celle-ci transporte le joueur dans l'univers de la bande-dessinée créée par Peyo. Dans un premier temps, il est possible de personnaliser l'apparence de son Schtroumpf. Puis une fois envoyé dans le village champignon, l'accent est mis sur l'exploration. 

minecraft-schtroumpfs-1
Au hasard de vos déambulations, vous pouvez ramasser toutes sortes d'objets comme des bonnets, des livres, des lunettes et bien plus encore. Les passionnés des petits êtres bleus pourront également rencontrer les habitants les plus célèbres du village comme le Schtroumpf costaud, le Grand Schtroumpf ou la Schtroumpfette.

minecraft-schtroumpfs-2
Mais gare à Gargamel : ce dernier va faire irruption dans le village pour capturer certains habitants. Vous devrez alors traverser son repaire pour libérer vos amis au travers d'un gameplay inspiré par les jeux de plateforme.

Un nouveau monde à explorer et des costumes payants aux couleurs des petits êtres bleus

S'il propose une escapade bleue pour les vacances, le DLC Smurfs (le nom anglais des Schtroumpfs) est à réserver aux plus fidèles admirateurs de la bande-dessinée et des différentes adaptations. Car contrairement aux récentes collaborations proposées dans Minecraft, ce pack est payant. Vous devrez dépenser 1170 Minecoins (soit 7 euros) environ pour pouvoir en profiter.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Minecraft ajoute de nouveaux blocs et des cartes avant le 3e drop de l'année
Minecraft 06 août 2026

Minecraft ajoute de nouveaux blocs et des cartes avant le 3e drop de l'année

Alors que le troisième drop de 2026 se rapproche à grands pas, les utilisateurs de la Bedrock Edition de Minecraft peuvent déjà tester en avant-première quelques-unes de ses nouveautés depuis le 5 août.
Minecraft partage sa date de sortie sur Switch 2
Minecraft 06 août 2026

Minecraft partage sa date de sortie sur Switch 2

Mojang vient d'officialiser la date de sortie de Minecraft sur la Nintendo Switch 2, dont le portage avait été annoncé en juin. Au programme, des graphismes améliorés grâce à la technologie Vibrant Visuals, une refonte du célèbre pack Super Mario et une transition facilitée pour les possesseurs du jeu sur l'ancienne console.
Minecraft change les configurations minimales requises pour jouer sur PC
Minecraft 28 juillet 2026

Minecraft change les configurations minimales requises pour jouer sur PC

Plus de 17 ans après ses débuts, Minecraft revoit les configurations requises pour profiter de la Java Edition sur PC, que ce soit en qualité minimale ou recommandée. Pensez donc bien à vérifier votre machine !

commentaire (0)