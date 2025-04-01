Minecraft célèbre la sortie du film en salles avec un DLC gratuit pour tous

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 01 avril 2025 à 14h27
À quelques heures de l'arrivée des aventures de Steve dans les salles obscures, Mojang offre à tous les joueurs de Minecraft un DLC inédit et riche en surprises.
Minecraft célèbre la sortie du film en salles avec un DLC gratuit pour tous
Minecraft Le Film fera officiellement ses débuts dans nos salles le 2 avril. Mais dans l'univers vidéoludique, les héros de cette épopée sur grand écran ont pris un peu d'avance. Afin de célébrer cet événement, une campagne promotionnelle gratuite a débuté le 31 mars, car non, il ne s'agit pas d'un poisson d'avril. Si vous jouez à Minecraft, vous pouvez obtenir gratuitement un DLC thématique où vous pouvez jouer certaines des scènes les plus marquantes du film.

Incarnez les héros de Minecraft Le Film dans ce DLC incluant 3 mini-jeux 

Présenté au travers d'une vidéo, ce DLC gratuit de Minecraft prend la forme d'une salle d'arcade dans laquelle 3 mini-jeux sont proposés. Le premier vous propose de participer à une course endiablée dans les airs où il faudra éviter les obstacles pour franchir en premier la ligne d'arrivée. Le second prend la forme d'un jeu de survie où il faut venir à bout de vagues successives d'ennemis pour l'emporter. 

Miniature vidéo

Quant au dernier mini-jeu, il vous transporte dans un imposant manoir où votre meilleure arme est la discrétion. L'objectif sera de récupérer avant vos adversaires des cristaux de Terre cachés en vous faufilant rapidement dans un dédale de couloirs. En bonus, les joueurs peuvent incarner dans ces aventures vidéoludiques Steve, Dawn, Henry, Natalie et leurs amis.

Le DLC Minecraft movie peut être téléchargé gratuitement en cliquant sur ce lien. Vous pouvez en profiter même sans avoir vu le film, et il est garanti sans spoils ! Et pour prolonger l'aventure Minecraft, McDonalds propose dès à présent un menu dédié avec sa sauce Nether et des jouets exclusifs.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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