Minecraft va accueillir un déluge de mignonnerie avec de nouveaux bébés mobs confirmés

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 19 février 2026 à 14h58
Les bébés animaux ont pris le pouvoir dans le monde cubique de Minecraft ! Après les lapereaux, les veaux, les tortues et les axolotls, une nouvelle vague de bébés mobs se prépare à rejoindre la nurserie.
Minecraft va accueillir un déluge de mignonnerie avec de nouveaux bébés mobs confirmés
Dans Minecraft, l'année 2026 est définitivement placée sous le signe des animaux. Les équipes de Mojang ont entamé une vaste refonte visuelle des créatures que vous pouvez rencontrer, apprivoiser et élever.

Une première étape avait déjà été dévoilée début janvier avec de toutes nouvelles apparences pour les bébés animaux de la ferme. Puis les créatures aquatiques ont été mises à l'honneur avec de nouveaux modèles pour certaines des espèces les plus appréciées du titre. 

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Les bébés du Nether, le panda et le renifleur de Minecraft bien décidés à vous faire craquer

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Vous l'aurez deviné : les bébés pandas ont eu aussi droit à un tout nouveau look dans Minecraft. Toutes les variantes sont concernées et elles peuvent avoir différentes expressions allant de la langue tirée au nez qui coule. Du côté des animaux à groin, les représentants ne manquent pas avec une nouvelle apparence pour les bébés hoglins et les zoglins (leur pendant mort-vivant) mais aussi pour le petit Renifleur.

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Pour compléter cette ultime série, le bébé Arpenteur se joint à la fête. Que ce soit à la surface ou dans le Nether, tous les petits profitent désormais d'un nouveau style qui fera craquer les héros. 

Un adorable zoo miniature à découvrir dans la première grosse mise à jour de 2026 

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Comme pour les précédents petits, tous feront officiellement leurs premiers pas avec la première mise à jour majeure de 2026. Les plus impatients peuvent d'ores et déjà partir à leur rencontre dans les versions Java Snapshot et Bedrock Beta de Minecraft. Pour les autres, il faudra patienter jusqu'au printemps. 

En effet, la mise à jour des bébés sera lancée à la belle saison, tout comme les naissances des petits dans le monde réel. Mais aucune date de lancement n'a encore été partagée. Dès que nous aurons davantage de précisions, nous ne manquerons pas de vous tenir informés !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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