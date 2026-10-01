Minecraft : Ce mod permet d'explorer l'un des lieux inédits de Minecraft Dungeons 2

Alors que Minecraft Dungeons 2 est disponible depuis quelques jours seulement, un moddeur s'est amusé à recréer entièrement la dimension du Sift dans Minecraft. Le résultat est saisissant et regorge de surprises à découvrir.

Depuis le 29 septembre 2026, les explorateurs peuvent partir à la conquête du monde de Minecraft Dungeons 2. Si la suite du spin-off séduit les joueurs et la presse, Minecraft n'est pas mis de côté. D'ailleurs, les plus créatifs sont déterminés à amener un peu de ce nouveau monde dans leur titre fétiche.

C'est justement ce que propose Mielon, un moddeur qui a recréé avec les plus célèbres blocs du jeu vidéo l'une des grandes nouveautés de Minecraft Dungeons 2.

Découvrez le Sift dans Minecraft

Si vous avez suivi l'actualité ou que vous jouez à Minecraft Dungeons 2, vous avez certainement entendu parler du Sift. Les joueurs peuvent se rendre dans cette nouvelle dimension en empruntant des portails qui apparaissent à la surface. Mais contrairement au Nether ou à l'End, le Sift se démarque en proposant une atmosphère plus colorée et fantaisiste. En se basant sur les bandes-annonces du jeu et des séquences de gameplay, Mielon a donc imaginé le Sift version Minecraft.

Celui-ci propose 10 biomes, une génération de terrain unique, un ciel animé spécifique, une météo indépendante et divers monstres issus de cette dimension comme le golem d'écho ou le Blub. Cette version du Sift renferme également un nouveau liquide aux couleurs de l'arc-en-ciel appelé « Ichor », qui confère l'effet Régénération I à toute entité vivante entrant en contact avec lui.

Les joueurs qui utilisent ce mod pourront le mettre en bouteille pour l'utiliser lors de leurs sessions d'exploration, mais aussi partir en quête d'un matériau inédit : la Siftite. En fabriquant des objets avec ce dernier, les joueurs profiteront d'une résistance au feu et d'outils 20 % plus rapides que ceux fabriqués en Netherite.

Une interprétation qui donne un bel aperçu de cette dimension

Rappelons qu'il ne s'agit pas d'une version officielle du Sift créée par Mojang mais de la vision d'un moddeur. Celle-ci peut donc être différente de la réalité, d'autant que le mod a été créé le 12 septembre 2026 (soit plus de 2 semaines avant le lancement officiel de Minecraft Dungeons 2). Toutefois, Mielon a précisé qu'il met régulièrement le mod à jour en se basant sur le contenu partagé en ligne.

Si vous souhaitez découvrir le Sift de Mielon, sachez que le mod est disponible dès à présent sur CurseForge.