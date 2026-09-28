Minecraft attire encore 300 000 nouveaux joueurs par jour

Malgré ses 17 années d'existence, Minecraft refuse de ralentir. La dirigeante de XBOX, Asha Sharma, vient de dévoiler des chiffres étourdissants prouvant que le titre attire toujours massivement.

Le phénomène cubique de Mojang semble totalement immunisé contre l'épreuve du temps. Alors que l'industrie du jeu vidéo traverse une période de turbulences intenses, certaines licences historiques continuent de briller avec une insolence rare. C'est le cas de Minecraft, qui vient d'annoncer de grosses nouveautés, mais aussi des statistiques impressionnantes, prouvant que sa formule bac à sable reste universelle et indémodable.

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Une croissance quotidienne qui défie la logique

La directrice générale de XBOX, Asha Sharma, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour partager des statistiques qui donnent le vertige. Loin de se reposer sur ses lauriers après plus de 425 millions de copies écoulées à travers le monde, le titre continue d'étendre son empire brique par brique.

Plus de 300 000 personnes jouent à Minecraft pour la première fois lors d'une journée en moyenne. Après plus de 17 ans et 425 millions de copies vendues, j'adore le fait que Minecraft trouve encore de nouveaux joueurs tout en offrant aux anciens de nouvelles choses à découvrir.

Today at Minecraft LIVE: Dungeons II, our first new dimension in more than 14 years, new ways for creators to build, Minecraft on Nintendo Switch 2, and more.



More than 300,000 people play Minecraft for the first time on an average day. After 17+ years and 425M+ copies sold, I… pic.twitter.com/fdhkwuh258 — ASHA (@asha_shar) September 26, 2026

Ces 300 000 nouveaux arrivants quotidiens témoignent d'une force de frappe intergénérationnelle inégalée. Là où la majorité des productions vidéoludiques voient leur base d'utilisateurs s'effriter quelques mois après leur lancement, l'univers de Mojang parvient à se renouveler et à capter l'attention de publics toujours plus jeunes, tout en conservant ses plus anciens joueurs.









Un succès qui contraste avec la réalité sociale de XBOX

Cette communication triomphante autour du jeu le plus vendu de tous les temps intervient dans un climat interne particulièrement lourd pour la division gaming de Microsoft. Le directeur général de la firme, Satya Nadella, a d'ailleurs publiquement salué le travail de rationalisation mené par Asha Sharma à la tête de XBOX.

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Une déclaration qui résonne étrangement alors qu'elle survient quelques jours seulement après une nouvelle vague de licenciements ayant frappé les équipes de la marque. Le contraste est saisissant entre l'opulence des chiffres générés par les licences phares et la restructuration drastique que subissent les studios de développement en coulisses. Le succès insolent de Minecraft rappelle ainsi que l'industrie du jeu vidéo est capable de générer des revenus colossaux tout en traversant l'une des pires crises sociales de sa jeune histoire.