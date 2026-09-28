Minecraft s'offre une toute nouvelle dimension rose bonbon pour 2027

Pour la première fois depuis l'ajout de The End en 2011, Minecraft s'apprête à accueillir une toute nouvelle dimension. Baptisée The Sift, cette zone inédite aux teintes rosées arrivera en 2027 sur les versions Java et Bedrock, promettant de bouleverser l'exploration du célèbre jeu cubique.

L'univers de Minecraft est sur le point de s'étendre d'une manière que les joueurs n'avaient pas vue depuis plus d'une décennie. Mojang a profité du Minecraft Live pour faire une annonce historique. Après l'Overworld, le Nether et The End, une quatrième dimension s'apprête à faire son apparition dans les versions Java et Bedrock du jeu en 2027. Cette nouvelle zone, nommément appelée The Sift, viendra rompre avec quinze années de statu quo dimensionnel.

Une dimension aux couleurs éclatantes

Le premier aperçu de The Sift tranche radicalement avec les environnements sombres et hostiles du Nether ou du vide intersidéral de The End. Les joueurs découvriront un monde dominé par des teintes extrêmement roses, contrastant avec un ciel turquoise éclatant. Une courte vidéo de présentation a permis d'apercevoir de curieuses créatures ressemblant à des lapins, mais qui se déplacent en marchant plutôt qu'en sautant, déambulant paisiblement sur des touffes d'herbe rose.

Bien que Mojang reste particulièrement discret sur les détails précis de cette dimension pour le jeu de base, il est évident que The Sift apportera son lot de nouveaux blocs, de créatures inédites et de biomes spécifiques.

Une exclusivité temporaire pour Minecraft Dungeons 2

En effet, les joueurs n'auront pas à attendre de longs mois pour fouler le sol de cette nouvelle dimension. The Sift fera sa toute première apparition dans Minecraft Dungeons 2, dont la sortie est prévue ce 29 octobre. Selon les informations partagées par Xbox Wire, cette version orientée action-RPG offrira une vision unique de la dimension.

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Dans ce spin-off, The Sift sera soumis à des marées changeantes capables d'affecter les personnages. Le monde abritera de nouveaux types de blocs dangereux ainsi qu'un bestiaire mêlant créatures amicales et monstres hostiles. Deux biomes ont déjà été nommés. Le premier, Singer's Meadow, est une zone verdoyante où la flore pousse sur des blocs de sculk rouge. Le second, Carapace, prend la forme d'un désert parsemé d'étranges murs bleus et de fossiles géants creux.

Les grottes de glace, un nouveau danger souterrain

Si The Sift a volé la vedette, Mojang n'a pas oublié l'Overworld pour autant. Une autre nouveauté majeure a été annoncée sous la forme d'un biome souterrain avec les grottes de glace. Celles-ci apparaîtront sporadiquement sous les régions froides de la surface et introduiront une mécanique fascinante basée sur la lumière.

Les explorateurs devront faire preuve d'une grande prudence. Les plafonds de ces cavernes glacées sont recouverts de stalactites qui se détacheront et tomberont si une torche est placée juste en dessous. La gestion des sources lumineuses deviendra donc un véritable enjeu lors de l'exploration de ces dédales souterrains.

Outre ce danger environnemental, les grottes de glace regorgeront de cristaux émettant de la lumière et d'une nouvelle ressource appelée calcite. Les aventuriers devront également affronter une variante inédite de mort-vivant : le zombie gelé. Bien qu'aucune date de sortie précise n'ait été communiquée pour ce biome, il devrait être disponible très prochainement lors des phases de test, permettant aux joueurs de se faire la main avant le grand saut dimensionnel prévu l'an prochain.

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