Minecraft : Un mystérieux teaser partagé sur Instagram affole la communauté

Le 30 juin 2025, le compte officiel Minecraft sur Instagram a partagé l'image d'une grotte qui n'a pas manqué d'exciter les joueurs de tous âges. En effet, plusieurs indices dissimulés sous-entendent une arrivée attendue.
Minecraft
vient à peine de mettre en ligne sa mise à jour visuelle
qu'un nouveau contenu semble déjà pointer le bout de son nez. En effet, sur Instagram, une photo a été partagée le 30 juin 2025 et plusieurs détails ont intrigué celles et ceux qui l'ont observée. Parmi les détails marquants figurent un deux faits de blocs et le message « Teleported Steve to 29,11, 63.54 ».
Rapidement, certains internautes ont pensé que l'image annonçait la première présentation officielle de Minecraft 2 à cause du grand 2 visible dans l'eau. La note liée à la téléportation indiquerait que cette annonce surviendrait le 29 novembre 2025. Mais très vite, les plus passionnés ont rappelé que Mojang ne souhaitait pas développer de suite à Minecraft
et que les développeurs souhaitaient prolonger sa durée de vie de quelques années.
Plusieurs théories évoquées suite à la publication de cette image
Mais alors que peuvent bien signifier ces indices ? En réalité, ils ne sont pas les seuls visibles à l'écran. En observant attentivement, il est possible de voir les lettres « C » et « U » gravées sur le mur, et les chiffres « 2 » et « 9 » sur le sol.
Certains ont alors évoqué la sortie de la deuxième mise à jour Cave and Cliffs, ajout majeur de Minecraft remontant à 2021. D'autres maintiennent qu'une mise à jour majeure serait déployée le 29 novembre, mais une annonce si éloignée de la sortie semble peu probable.
Toutefois, deux utilisateurs « meowze_x » et « charles__75 » ont donné une autre interprétation qui semble plus plausible et elle serait liée à un type de bloc : ceux faits de cuivre
.
Un petit rappel des cours de sciences comme indices pour le prochain contenu de Minecraft
Pour comprendre les raisons de cette hypothèse, il faut regarder le tableau périodique des éléments utilisé pendant les cours de sciences et de chimie
. L'indice le plus évident concerne les lettres C et U ou Cu qui est le symbole utilisé pour désigner le cuivre. Cependant, les autres éléments présents dans l'image semblent confirmer que la mise à jour sera liée à ce métal : son numéro atomique est 29, il se trouve dans le groupe 11 du tableau périodique et sa masse atomique est de 63.546
.
Même s'il ne s'agit que de spéculations, cette théorie semble tenir la route. Cependant, il est encore trop tôt pour savoir ce que les développeurs de Mojang réservent aux blocs de cuivre présents dans l'univers de Minecraft. Dans tous les cas, les explorateurs du monde cubique ont les yeux rivés sur les prochaines publications afin d'en apprendre davantage.
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