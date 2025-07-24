Minecraft reçoit un nouveau bloc qui va combler les plus créatifs

Un nouvel élément vient de faire ses débuts sur les serveurs tests de Minecraft. D'ailleurs, il semble déjà séduire les passionnés de décoration.
Pour offrir toujours plus de possibilités de création et de personnalisation, les développeurs de Minecraft
imaginent régulièrement de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux blocs. En juillet 2025, Mojang confirmait l'arrivée de nouveaux contenus cuivrés
, avec notamment les débuts d'un compagnon très apprécié par la communauté. Mais cette même mise à jour a intégré un nouveau bloc qui saura se faire une place de choix dans les intérieurs
des joueurs.
Le bloc étagère : une nouveauté décorative et pratique dans Minecraft
Depuis le 22 juillet 2025, les joueurs de Minecraft peuvent fabriquer et utiliser le bloc étagère. Pouvant être placé sur les murs, ce bloc a tout d'abord une fonction décorative. Il permet d'exposer jusqu'à 3 piles d'objets provenant de l'inventaire
. Cela est donc idéal pour amener une touche plus personnelle dans son doux foyer ou imaginer un cabinet de curiosités cubique.
Mais le bloc étagère est également pratique. En se rapprochant de ces étagères, les joueurs peuvent rapidement échanger les objets avec ceux contenus dans leur inventaire.
L'installation ne prend que quelques secondes et permet de récupérer une pile d'objets sans tout démonter si cela est nécessaire.
En complément, l'étagère peut être alimentée en redstone.
Cela ajoute des caractéristiques supplémentaires à l'étagère, comme le fait d'échanger en une seule fois les 3 objets qu'elle contient, de se connecter à d'autres blocs étagères pour former un grand élément décoratif et plus encore.
Un bloc simple à fabriquer et à utiliser
Pour fabriquer un bloc étagère, il faudra vous rendre près de l'établi et y placer six blocs identiques de bûches écorcées, de tiges dénudées ou de blocs de bambou écorcé.
Le tout nouveau bloc étagère ainsi que le Golem de cuivre peuvent actuellement être testés et utilisés dans la Bedrock Edition de Minecraft (qu'il s'agisse de la beta ou de la preview). Alors amis décorateurs et passionnés de créations en hauteur, à vos blocs !
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