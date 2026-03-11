Minecraft : Mojang partage la date du prochain Live et elle est toute proche

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 11 mars 2026 à 14h45
Faisant office de conférence dévoilant les nouveautés à venir, le Minecraft Live est un événement très attendu par la communauté. D'ailleurs, le titre vous donne rendez-vous dans quelques jours seulement pour son premier événement de 2026.
Minecraft : Mojang partage la date du prochain Live et elle est toute proche
Afin d'informer sa communauté, Mojang a pris l'habitude d'organiser et de diffuser son propre événement : le Minecraft Live. En règle générale, deux conférences de ce genre sont organisées chaque année : la première en mars et la seconde au début de l'automne.

Alors que le troisième mois de l'année 2026 est déjà bien entamé, les joueurs surveillaient donc les annonces. Le 10 mars 2026, Mojang a enfin dévoilé la date de diffusion du premier Minecraft Live de l'année

Célébrez l'arrivée du printemps en assistant au premier Minecraft Live de 2026

minecraft-chevres
Comme le montre un trailer partagé sur la chaîne YouTube du jeu, le Minecraft Live aura lieu le 21 mars 2026. L'événement sera retransmis en direct sur les chaînes YouTube et Twitch du titre ainsi que sur le site minecraft.net/live.

Il débutera à 18h, heure française, et sa durée n'a pas encore été dévoilée. Néanmoins, les joueurs peuvent espérer profiter de la conférence pendant 30 minutes à une heure en fonction des annonces faites par Mojang. 

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Pour le moment, aucun indice sur le contenu de cette conférence n'a été partagé. Mais au regard de la bande-annonce, il est clair que les animaux seront à l'honneur. Déjà déployée sur les serveurs tests, la mise à jour incluant les nouveaux modèles des chevreaux, des poussins, des louveteaux et des petits pandas pourrait bien être accessible à l'ensemble des joueurs de Minecraft très prochainement.

Des surprises, des invités et des poussins au programme de cette présentation

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Certains joueurs ont tenté d'analyser plus en détail le contenu de ce trailer pour découvrir d'autres indices sur les très attendus « game drops ».

Mais à l'exception de la mise à jour des bébés animaux, baptisée « Tiny Takeover », il est difficile de savoir ce que ce Minecraft Live nous réserve. Pour l'heure, un segment dédié aux coulisses du jeu, des surprises, des interventions d'invités spéciaux et la feuille de route pour les nouveautés à venir sont confirmés. 

Miniature vidéo

Nous vous donnons donc rendez-vous le 21 mars prochain pour en apprendre plus sur le futur de Minecraft, mais prenez garde à la nuée d'animaux !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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